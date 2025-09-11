O informare meteo pentru București tocmai a intrat în vigoare. Atenție la următoarele ore

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă până vineri, la ora 20.00. Informarea vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.

În intervalul 11.09.2025, ora 10:00 – 12.09.2025, ora 09:00, cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade.

În intervalul 12.09.2025, ora 09:00 – 12.09.2025, ora 20:00, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

Cod galben pentru o parte a țării

Meteorologii anunţă cod galben de ploi însemnate cantitativ, până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.

Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu ploi care vor avea şi caracter de aversă, joi mai ales în regiunile intracarpatice, iar vineri îndeosebi în cele sudice şi estice, precum şi în zonele montane. Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantităţile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp şi izolat de peste 50 l/mp.

”Joi, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h”, a transmis ANM.

Pentru intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 03, a fost emisă avertizare cod galben.

”În judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25…30 l/mp şi izolat peste 50 l/mp”, precizează meteorologii.