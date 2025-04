O înregistrare video arată bărbați identificați ca soldați ruși care iau 4 ucraineni drept prizonieri de război. Apoi începe execuția

Forțele ruse sunt suspectate că au executat patru prizonieri de război ucraineni în apropierea satului Piatykhatky din regiunea Zaporojie, după cum sugerează imagini filmate din dronă despre care a relatat joi agenția americană de presă The Associated Press (AP).

În înregistrarea video, cei patru prizonieri de război aparent neînarmați sunt văzuți ieșind dintr-o clădire în ruine, sub amenințarea armelor din partea trupelor ruse. Unul dintre ucraineni își ridică mâinile în semn de predare, pentru ca apoi toți patru să se întindă cu fața în jos, pe iarbă.

Soldații, care pot fi identificați ca făcând parte din armata rusă prin însemnele de pe uniforme, împușcă apoi fiecare prizonier în spate, potrivit imaginilor intrate în posesia AP. Înregistrarea video a fost transmisă agenției americane de presă de către oficiali militari europeni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a condamnat execuția drept o crimă de război.

„Invadatorii ruși execută patru prizonieri de război ucraineni după ce aceștia s-au predat. Astfel de execuții au devenit sistematice, dar fiecare este șocantă prin brutalitatea ei”, a scris reprezentantul diplomației europene, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

