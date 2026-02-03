O investigație a descoperit sute de conturi cu conexiuni naziste la banca elvețiană Credit Suisse

O investigație a identificat 890 de conturi cu posibile legături naziste la banca elvețiană Credit Suisse, a declarat senatorul american Chuck Grassley înaintea unei audieri de marți a Comisiei pentru Justiție privind facilitarea Holocaustului de către bănci, relatează Reuters.

Grassley, care prezidează comisia și urmărește de ani de zile investigația privind Credit Suisse, a precizat că printre sutele de conturi se numără unele din perioada războiului, anterior nedivulgate, aparținând Ministerului german de Externe, unei companii germane de producție de armament și Crucii Roșii Germane.

UBS, care a achiziționat Credit Suisse printr-o preluare de urgență după prăbușirea dramatică a acesteia în 2023, a declarat anul trecut că lucrează cu fostul procuror american Neil Barofsky pentru a face lumină asupra conturilor cu legături naziste deținute de fosta sa concurentă.

Atât UBS, cât și Credit Suisse, și-au cerut scuze și au ajuns la un acord global în 1999, care a oferit o soluționare definitivă a revendicărilor pentru a pune capăt controverselor. UBS a amintit într-un comunicat de acordul respectiv, înainte ca reprezentanți ai săi să se prezinte în fața Comisiei pentru Justiție a Senatului de la Washington. UBS a mai caracterizat investigația actuală drept o „inițiativă voluntară”.

Informații noi în ancheta privind legăturile Credit Suisse cu naziștii

Senatorul Grassley le-a spus în schimb reporterilor că a primit două rapoarte și o actualizare separată privind stadiul investigației conduse de Barofsky.

Citând documentele în cauză, Grassley a afirmat că analiza a produs dovezi că relațiile bancare ale Credit Suisse cu organizația paramilitară nazistă Waffen SS au fost mai extinse decât se știa anterior, inclusiv faptul că brațul economic al SS deținea un cont la banca elvețiană.

Senatorul american a adăugat că au apărut și noi detalii despre o schemă de ajutorare a naziștilor pentru a fugi în Argentina.

UBS a declarat că acceptă și regretă profund faptul că perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a fost un capitol întunecat din istoria sistemului bancar elvețian.

Ce va spune un director al UBS în Senatul american

„Abordăm subiectul de astăzi cu un respect solemn”, va declara în fața comisiei din Senat Robert Karofsky, președintele UBS Americas, potrivit discursului pregătit în avans.

Karofsky va adăuga că, la preluarea Credit Suisse, UBS s-a angajat pe deplin să readucă investigația pe drumul corect și că, de atunci, a făcut pași importanți pentru a facilita analiza realizată de fostul procuror american Barofsky.

„Acum, după trei ani de experiență, prioritatea noastră este să finalizăm această analiză, astfel încât lumea să poată beneficia de concluziile care vor fi prezentate în raportul final”, va mai spune el.

Investigația urmează să se încheie la începutul verii, potrivit consilierilor Comisiei pentru Justiție a Senatului, iar raportul final este așteptat la sfârșitul anului.