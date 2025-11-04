O investiție de 12.000 de dolari l-a făcut miliardar pe șeful Reddit, 20 de ani mai târziu

Steve Huffman semnează cartea de invitați a Bursei de la New York înainte de listarea oficială a companiei sale pe 21 martie 2024, FOTO: Yuki Iwamura / AP / Profimedia Images

Tehnologia a devenit o rampă de lansare pentru antreprenori care pot atinge rapid averi de zece cifre la doar câțiva ani după ce și-au lansat companiile. Însă alții au fost nevoiți să joace pe termen lung pentru a ajunge miliardari, cel mai recent dintre aceștia fiind Steve Huffman. La două decenii după ce a cofondat Reddit, directorul general al companiei a reușit să intre în clubul ultra-bogaților, scrie revista Fortune.

Averea lui Huffman a crescut brusc la 1,2 miliarde de dolari după cel mai recent raport financiar al Reddit, care a dus la aprecierea acțiunilor sale pe bursă. Joia trecută, compania a anunțat un profit net de 163 de milioane de dolari. Deși profitul nu este unul impresionant comparativ cu ale altor companii din Silicon Valley, rezultatul a marcat al cincilea trimestru consecutiv de profitabilitate a Reddit de la listarea sa pe bursă în martie 2024.

Iar schimbarea este una dramatică, având în vedere că platforma de socializare și-a petrecut cea mai mare parte din cei 20 de ani de existență zbătându-se să obțină profit.

Huffman este unul dintre cei mai mari acționari individuali ai Reddit, deținând 3,1 milioane de acțiuni, aproximativ 2-3% din numărul total al pachetului listat pe bursă. Compensația sa de director, în valoare de 193 de milioane de dolari a inclus un salariu anual de 550.000 de dolari, restul fiind sub formă de acțiuni. Potrivit Forbes, restul averii sale constă în 190 de milioane de dolari în numerar și alte investiții.

Reddit a pornit ca o idee dintr-un cămin studențesc

Huffman a fondat Reddit în 2005 împreună cu prietenul și colegul său de cameră de la facultate, Alexis Ohanian. În ultimul an de studii la Universitatea din Virginia, cei doi au prezentat acceleratorului de startup-uri Y Combinator o idee numită My Mobile Menu – o afacere online de livrări de mâncare -, dar au fost respinși.

Cei doi au schimbat direcția și au venit cu o altă propunere: să creeze un site care să fie „prima pagină a internetului”, idee care a devenit Reddit. Aceasta a convins Y Combinator, care le-a oferit un grant de 12.000 de dolari și trei luni de acoperire a cheltuielilor de cazare și birou, pentru a-și transforma ideea în realitate imediat după absolvire.

Huffman, care avea atunci 21 de ani, a scris codul site-ului în 20 de zile, în timp ce Ohanian s-a ocupat de partea de business. Investitorii au observat rapid potențialul: până în vară, au obținut o finanțare suplimentară de 100.000 de dolari.

La doar 16 luni după ce Reddit a fost creată, compania a fost cumpărată de Condé Nast pentru 10 milioane de dolari.

Însă lucrurile s-au schimbat ulterior. Una dintre figurile fondatoare care a condus dezvoltarea platformei, Aaron Swartz, a părăsit compania în 2007. Iar în 2008, site-ul le-a permis utilizatorilor să își creeze propriile fluxuri – numite subreddits -, dând naștere unor forumuri populare pe teme precum politică și știință, dar și conținutului controversat.

Huffman a părăsit compania și s-a întors după 6 ani

În 2009, Ohanian și Huffman au plecat după expirarea contractelor lor de trei ani. În anii următori, Reddit a intrat sub o intensă supraveghere publică din cauza proliferării pornografiei infantile, a fotografiilor nud cu celebrități și a teoriilor conspirației pe platformă.

Noul director general al Reddit din acea perioadă, Yishan Wong, a încercat să schimbe direcția. În 2014, s-a întâlnit cu Sam Altman de la Y Combinator și a reușit să strângă 50 de milioane de dolari în finanțare, de la investitori celebri precum Josh Kushner, Jared Leto, Snoop Dogg și Peter Thiel. Dar platforma continua să piardă bani.

În anul următor, Huffman s-a întors ca director general și a petrecut un deceniu reconstruind compania. Până în 2024, Reddit a demarat oferta publică inițială (IPO) la 34 de dolari pe acțiune.

Astăzi, o acțiune a companiei este tranzacționată pe bursa americană cu 204 de dolari iar capitalizarea sa totală a ajuns la aproximativ 38 de miliarde de dolari.