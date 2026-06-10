„O ironie absurdă”. Reacția USR după ce mai mulți membri ai săi au fost incluși pe lista detractorilor justiției, elaborată de CSM

Uniunea Salvaţi România (USR) ia act „cu mare îngrijorare” de hotărârea de miercuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Secţia pentru judecători, care reclamă existenţa unui „atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei”, informează Agerpres. USR consideră includerea unor membri ai săi pe lista celor care ar ataca independența justiției drept „o ironie absurdă”.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a publicat astăzi o hotărâre în care nominalizează partide politice, politicieni, jurnalişti, publicaţii şi organizaţii civice drept autori ai unei campanii de ‘decredibilizare a justiţiei’. Printre cei vizaţi se numără şi USR, ca partid şi prin reprezentanţi ai săi. Unele persoane din afara partidului au fost categorizate fals ‘USR’, ca şi cum apropierea unor poziţii publice ar fi dovadă suficientă pentru apartenenţă politică. Luăm act cu mare îngrijorare de acest demers. Nu pentru că ne temem de un punct de vedere critic, ci pentru că gestul în sine ridică întrebări serioase – şi pe formă, şi pe fond”, reiese dintr-un comunicat transmis de Uniunea Salvaţi România.

„CSM depășește limitele apărării legitime”

De asemenea, USR subliniază că a apărat încă de la înfiinţare independenţa justiţiei şi că parlamentarii săi din primul mandat s-au opus legilor Dragnea „care urmăreau subordonarea politică” a magistraţilor.

„Că USR se găseşte acum pe o listă a ‘duşmanilor justiţiei’ este, în cel mai bun caz, o ironie absurdă. În cel mai rău caz, este un semnal de alarmă asupra stării democraţiei. Dreptul la opinie al politicienilor este garantat constituţional. La fel şi libertatea presei şi dreptul la liberă exprimare al organizaţiilor civice şi al oricărui cetăţean. Iar buna funcţionare a justiţiei este o chestiune de interes public, supusă dezbaterii”, menţionează sursa citată.

USR adaugă că atunci când o instituţie cu autoritate în cadrul puterii judecătoreşti se poziţionează împotriva opiniilor critice şi califică drept „campanie” exerciţiul democratic al dezbaterii publice, apare „un risc real de abuz de putere” şi de cenzură.

„USR susţine dreptul magistraţilor de a-şi apăra demnitatea şi independenţa. Dar o hotărâre care împarte presa în bună şi rea, care nominalizează politicieni şi partide, jurnalişti şi redacţii într-o listă a ‘duşmanilor justiţiei’, depăşeşte limitele apărării legitime”, se mai evidenţiază în comunicatul menţionat.

Acuzațiile CSM

Mai mulți politicieni, ONG-uri, dar și publicații sunt acuzate de Consiliul Superior al Magistraturii că în ultimul an au derulat o campanie de decredibilizare a justiției. CSM indică „vinovații” într-un document de peste 70 de pagini, spunând că acesta are sprijinul a 3.580 de judecători.

În documentul care se întinde pe 76 de pagini, CSM detaliază întreaga perioadă de criză și face o listă a „vinovaților”.

CSM spune că acesată decizie s-a bazat pe consultarea tuturor celor 239 de instanțe din România, care s-au întrunit în adunări generale, iar 3.580 de judecători – 98% din cei prezenți, care reprezintă 84% din total – au denunțat „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică”.

Judecătorii din CSM indică drept autori ai campaniei de denigrare a justiției „politicieni ai coaliţiei de guvernare, în special de la USR şi PNL”.

Este invocat și premierul, fără însă a-i fi dat numele:

„Campania s-a bazat pe minciuni repetate constant de o parte a coaliţiei aflate astăzi la guvernare, în special de partea politică aflată sub autoritatea şi influența prim-ministrului, vectorii de presă ai acestora, precum şi de ONG-uri care se afiliază, în mod tradiţional, mesajelor acestora”.

Sunt enumerați pe „lista neagră” Dominic Fritz, preşedinte USR, Ana Birchall, fost ministru al justiţiei, fost consilier al preşedintelui, fost consilier al premierului, Cristian Ghinea (USR), Laurenţiu Ştefănescu (USR) și alți membri USR, precum și fostul jurnalist de investigații Ionel Stoica. În hotărârea CSM sunt indicate mai multe postări ale acestora de pe rețelele sociale.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, Ruben Lațcău (viceprimar USR Timişoara), Diana Mardarovici, consilieră PNL, Cătălin Teniță (fost membru USR) completează lista.