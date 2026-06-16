O judecătoare de 98 de ani din SUA a cerut să rămână în activitate. Curtea Supremă nici n-a vrut să discute

Curtea Supremă a refuzat luni să examineze cererea judecătoarei Pauline Newman de a se întoarce la activitate în cadrul unei curți federale de apel, după ce aceasta fusese suspendată din funcție din cauza unor îndoieli privind aptitudinea sa de a-și exercita funcția, relatează CBS News.

Newman, în vârstă de 98 de ani, activează la Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal din 1984. Înființat în 1982, Circuitul Federal judecă apelurile în cazuri care implică comerțul internațional, brevete, mărci comerciale, beneficii pentru veterani și cereri de despăgubiri împotriva guvernului SUA.

Ce opțiuni i s-au dat

De-a lungul celor peste patru decenii petrecute la Curtea de Apel Federală, Newman a redactat peste 300 de opinii separate, ceea ce i-a adus porecla de „Marea Disidentă”.

Însă, în urmă cu trei ani, Consiliul Judiciar al Curții Federale de Apel, format din judecătorii activi ai curții, a suspendat-o pe Newman din judecarea cauzelor.

Președinta curții, Kimberly Moore, i-a spus, de asemenea, lui Newman că poate fie să se pensioneze, fie să ia în considerare statutul de senior, o formă de semi-pensionare în care judecătorii preiau un volum mai redus de dosare.

După ce Newman a respins ambele opțiuni, Moore a emis o hotărâre prin care a formulat o plângere judiciară împotriva judecătoarei, care avea atunci 96 de ani, și a constatat că „există motive întemeiate să se creadă că starea de sănătate a judecătoarei Newman nu-i mai permite să-și îndeplinească atribuțiile de judecător în exercițiu și că întârzierile sale repetate afectează buna administrare a justiției”.

Hotărârea lui Moore menționa problemele de sănătate pe care Newman le-a suferit în vara anului 2021 și un episod de leșin în 2022 și preciza că judecătorii și personalul din Circuitul Federal și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incapacitatea lui Newman de a face față volumului său de muncă.

Pe durata suspendării sale, Newman a intentat un proces împotriva lui Moore și a colegilor săi din Curtea de Apel Federală.

Judecătoarea a susținut că completul de judecată a încălcat Constituția prin faptul că a îndepărtat-o din funcție în ciuda garanțiilor privind mandatul pe viață și i-a negat dreptul la un proces echitabil.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia a decis în cele din urmă împotriva lui Newman.

Avocații lui Newman au cerut Curții Supreme să preia cazul ei, acuzând că Moore încearcă să marginalizeze un judecător alături de care nu dorește să lucreze. Curtea Supremă a refuzat însă să analizeze cererea.