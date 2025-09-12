O lecție pe care am primit-o de la primarul Galațiului 

Ideea că ”la stat” lucrează doar resemnații și incompetenții, în timp ce ideile sănătoase circulă doar în mediul privat a fost infirmată, sec, de un episod recent, transmis LIVE la televizor.

Șeful Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, parlamentarul PSD Mihai Weber, nu are trecut în declarația de avere Mercedesul cu care circulă. Mașina de 150.000 de euro e pe numele unei firme care ține un magazin sătesc, a arătat joi siteul de investigații Snoop.

Weber nu e primul politician care folosește altceva în realitate decât are în declarația de avere și despre asta era articolul.

În furia rețelelor sociale și a televiziunilor, unghiurile au glisat și e dreptul oamenilor să aleagă propria perspectivă. Spre seară, la Digi 24 s-a discutat dacă firma lui Weber ar fi în situația ”vânată”, coincidență, chiar de către PSD. Dacă nu e o firmă prea mică pentru a avea în leasing un Mercedes.

Discuția cu firmele mici și cheltuielile ”de lux” a apărut recent în spațiul public, după ce PSD a propus ”ca TVA aferent achizițiilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, bunuri de uz personal sau servicii turistice să nu mai fie deductibil pentru firme, în cazul utilizării preponderent personale. Măsura vizează prevenirea deducerii unor cheltuieli care nu au legătură cu activitatea economică reală”.

La Digi, în acel moment, a intervenit Ionuț Pucheanu.

Pucheanu, 44 de ani, e politician PSD, primarul Galațiului la al treilea mandat. E și vicepreședinte PSD pe regiunea Sud-Est. Politicianul a spus: ”De unde până unde? Statul, indiferent cine ar fi el, îmi spune mie cum să-mi cheltui banii, atâta timp cât am plătit taxe și impozite la stat?”.

Absolut corect. De când e treaba statului să-i învețe pe antreprenori să-și dozeze investițiile? Vrem să decidă Guvernul în numele privaților ce calculator, ce imprimantă, ce scaun sau ce mașină au dreptul să achiziționeze? O fi rămas clădirea cu ceas a Comitetului de Stat al Planificării socialiste în picioare pe Calea Victoriei, dar au trecut, totuși, 35 de ani de când cineva stabilea planul de ouat al tuturor găinilor din România.

Primarul social-democrat al Galațiului a continuat: ”Iertați-mă, dar asta e o intervenție grosolană a statului”.

Una e să nu permiți ca firmele să fie jefuite de către acționari prin cheltuieli absurde. Și alta e să ai apucături de stat care să intre în mintea oamenilor și să hotărască în locul acestora.

A fost o lecție măruntă de capitalism și democrație venită exact de acolo de unde era nevoie: de la stat.