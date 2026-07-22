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Lia Savonea. Foto: ÎCCJ
Opinii /

O lovitură pentru Lia. Se mai poate face însă ceva?

Senior editor

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Lucrurile nu merg deloc bine în justiția din România, iar dacă noi, românii, știam asta de multă vreme, acum o transmit direct și judecătorii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg. Ce se poate întâmpla însă mai departe?

Aceștia au pronunțat o hotărâre, săptămâna trecută, prin care spun că interpretarea românească a prescripției dosarelor este contrară dreptului european. Interpretarea incriminată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, și a fost transmisă cu titlu obligatoriu tuturor instanțelor din România.

„Înalta Curte a participat la instaurarea unei situații lipsite de securitate juridică, impunând celorlalte instanțe române cu încălcarea dreptului Uniunii să adopte o interpretare a dreptului național vădit incompatibil cu cerințele care decurg din Hotărârea Lin 1 (prima decizie luată de curtea europeană pe această speță a fost în 2023, dar Înalta Curte din România nu a ținut seama de ea)”, se arată în motivarea Curții de Justiție a UE.

De ce este important acest lucru?