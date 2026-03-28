O lună de război contra Iranului: Trump are mai multe opțiuni, dar niciuna ușoară

Pe fondul creșterii prețurilor globale la energie și al scăderii popularității sale, Donald Trump se confruntă cu alegeri dificile după o lună de conflict cu Iranul: să încheie un acord potențial dăunător și să se retragă, sau să escaladeze și să riște un război prelungit care i-ar putea distruge președinția, scrie Reuters într-o analiză după o lună de la începutul ostilităților.

În ciuda unei intense activități diplomatice, Trump încheie o altă săptămână a campaniei comune SUA-Israel, care se străduiește să țină sub control o criză din Orientul Mijlociu care se tot extinde, în timp ce un Iran sfidător ține sub control transporturile de petrol și gaze din Golf și continuă atacurile cu rachete și drone în întreaga regiune.

Întrebarea centrală acum, spun analiștii, este dacă Trump este pregătit să reducă sau să intensifice războiul care a declanșat cel mai grav șoc global al aprovizionării cu energie din istorie, cu efecte mult dincolo de regiune.

Trump le-a spus consilierilor săi că dorește să evite un „război fără sfârșit” și să găsească o soluție negociată, îndemnându-i să sublinieze durata de patru până la șase săptămâni a ostilităților pe care a prezentat-o public, a declarat un înalt oficial de la Casa Albă, adăugând că un astfel de calendar pare „nesigur”.

În același timp, Trump a amenințat cu o escaladare militară majoră în cazul în care negocierile eșuează.

Demersurile diplomatice ale lui Trump față de Iran, inclusiv o propunere de pace în 15 puncte transmisă pe o cale neoficială prin Pakistan, păreau să demonstreze o dorință din ce în ce mai mare a unei ieșiri din conflict. Dar rămâne neclar dacă există în prezent perspective realiste pentru negocieri care să ducă la un rezultat.

„Președintele Trump are opțiuni slabe în toate privințele pentru a pune capăt războiului”, a declarat Jonathan Panikoff, fost ofițer adjunct al serviciilor de informații naționale ale SUA pentru Orientul Mijlociu. „O parte a problemei o reprezintă lipsa de claritate cu privire la ceea ce ar constitui un rezultat satisfăcător”, a explicat el.

Un oficial al Casei Albe a insistat că campania împotriva Iranului „se va încheia atunci când comandantul suprem va stabili că obiectivele noastre sunt îndeplinite” și că Trump a stabilit obiective explicite.

Varianta unui nou mare atac, urmată de declararea victoriei

În încercarea de a avea toate opțiunile pe masă, Trump a trimis alte câteva mii de soldați americani în regiune și a avertizat Iranul că va urma un atac și mai intens, care ar putea include și implicarea trupelor terestre, dacă Teheranul nu cedează cererilor sale.

Analiștii spun că o astfel de demonstrație de forță ar putea avea ca scop crearea unui avantaj pentru a obține concesii din partea Teheranului, dar riscă să atragă SUA într-un conflict mai îndelungat, orice angajament de a trimite trupe pe teritoriul iranian fiind susceptibil să provoace furia multor alegători americani.

Un alt scenariu posibil, spun experții, ar fi ca SUA să lanseze un ultim atac aerian major în cadrul „Operațiunii Epic Fury” pentru a degrada și mai mult capacitățile militare și instalațiile nucleare ale Iranului, după care Trump ar declara victoria și s-ar retrage, afirmând că obiectivele sale de război au fost atinse.

O astfel de afirmație ar suna însă nenatural dacă nu se redeschide complet vitala Strâmtoare Ormuz, lucru pe care Iranul nu vrea să-l permită. Iar, Trump și-a exprimat frustrarea față de refuzul aliaților europeni de a trimite nave de război pentru a ajuta la asigurarea căii navigabile.

Trump vrea să transmită că războiul se va termina curând

Trump, care a promis în repetate rânduri că va ține SUA departe de conflictele externe, pare să se chinui să țină sub control războiul tot mai amplu pe care l-a început împreună cu Israelul.

Chiar dacă a continuat să transmită evaluări triumfaliste, el și-a orientat din ce în ce mai mult mesajele către liniștirea piețelor financiare neliniștite, presând consilierii de rang înalt să sublinieze că războiul se va termina în curând, potrivit unui înalt oficial de la Casa Albă, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Dar lipsa unei strategii clare de ieșire din conflict prezintă pericole atât pentru moștenirea mandatului prezidențial al lui Trump, cât și pentru perspectivele partidului său, în condițiile în care republicanii vor încerca să-și apere majoritățile fragile din camerele Congresului în alegerile parțiale din noiembrie.

Iranul a pariat că poate să sufere mai mult decât inamicul

Cea mai mare eroare de calcul a lui Trump a fost amploarea represaliilor Teheranului. Acesta și-a folosit rachetele și dronele pentru a lovi Israelul și statele vecine din Golf și pentru a închide în mare parte Strâmtoarea Ormuz, canalul prin care trece o cincime din petrolul mondial, provocând valuri de șoc în economia globală.

„Pariul guvernului iranian este că poate să sufere pentru mai mult timp decât adversarii săi, și s-ar putea să aibă dreptate”, a spus Jon Alterman de la think tank-ul Center for Strategic and International Studies din Washington.

Oficialul de la Casa Albă, care a vorbit sub condiția anonimatului, a susținut că Trump și echipa sa erau „bine pregătiți” pentru răspunsul Iranului în strâmtoare și sunt încrezători că aceasta se va redeschide în curând.

Chiar și așa, cel mai clar semn al neliniștii crescânde a lui Trump cu privire la război a venit luni, când a renunțat la marea sa amenințare că va a distruge rețeaua electrică a Iranului dacă acesta nu permitea reluarea transportului maritim prin strâmtoare.

Într-o mișcare considerată pe scară largă drept menită să calmeze piețele, el a declarat o pauză de cinci zile în punerea în aplicare a amenințării sale, pentru a da o șansă diplomației. Joi, el a prelungit această pauză cu încă 10 zile.

Între timp, presiunea crește pe plan intern

Sondajele de opinie arată că războiul este extrem de nepopular în rândul americanilor și, deși mișcarea MAGA a lui Trump l-a susținut în mare parte, controlul său asupra bazei politice s-ar putea slăbi dacă impactul economic, inclusiv prețurile ridicate la benzină, persistă.

Ratingul general de aprobare al lui Trump a căzut la 36%, cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la Casa Albă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos finalizat luni.

Casa Albă este din ce în ce mai îngrijorată de consecințele politice ale războiului, a declarat pentru Reuters un fost înalt oficial al administrației Trump, invocând îngrijorările exprimate de legislatorii republicani cu privire la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului.

Ca un indiciu al neliniștii crescânde în rândul republicanilor, parlamentarul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților, a criticat joi administrația pentru că nu a furnizat suficiente informații cu privire la amploarea campaniei din Iran.

Nici diplomația nu oferă soluții simple

Planul în 15 puncte prezentat de Trump este similar cu ceea ce Iranul respinsese în mare parte în cadrul negocierilor dinaintea conflictului și include unele elemente care ar fi greu de pus în aplicare. Cerințele variază de la desființarea programului nuclear al Iranului și reducerea arsenalului său de rachete până la renunțarea la grupările sale proxy și predarea efectivă a controlului asupra Strâmtorii.

Iranul a calificat oferta SUA drept nedreaptă și nerealistă – dar nu a exclus continuarea contactelor indirecte.

Deși Trump a insistat joi că Iranul „implora” să se ajungă la un acord, conducătorii săi nu par să se grăbească să negocieze încetarea conflictului, spun analiștii, deoarece cred că vor fi în măsură să revendice victoria pur și simplu prin faptul că supraviețuiesc.

Înlocuirea unor lideri uciși în atacurile aeriene americane-israeliene cu succesori și mai intransigenți a complicat și mai mult eforturile diplomatice, spun analiștii. Teheranul și-a exprimat clar neîncrederea față de Trump, care de două ori în ultimul an a lansat atacuri aeriene în timp ce ambele părți încă negociau.

Între timp, oficialii israelieni și-au exprimat îngrijorarea că Trump ar putea face concesii care i-ar lăsa neajutorați în ceea ce privește viitoare atacuri împotriva Iranului.

Aliații din Golf ai Washingtonului ar putea, de asemenea, să resimtă o retragere pripită a SUA, având în vedere că ar putea rămâne cu un vecin „rănit” și ostil.

„Semnale contradictorii”

Dacă Trump este într-adevăr pregătit să desfășoare forțe terestre, ar putea prelua controlul asupra centrului petrolier de pe Insula Kharg din Iran sau asupra altor insule strategice, ar putea lansa operațiuni de-a lungul coastei țării sau ar putea trimite forțe speciale într-o încercare complexă de a pune mâna pe stocurile de uraniu puternic îmbogățit, despre care se crede că au fost îngropate în mare parte sub pământ în urma bombardamentelor americano-israeliene din luna iunie a anului trecut.

Astfel de mișcări ar putea degenera într-un conflict mai amplu, care ar aminti de lungile războaie din Irak și Afganistan, deși Trump a promis că SUA nu vor fi niciodată implicate în așa ceva pe durata mandatului său. De asemenea, acestea ar risca să crească numărul victimelor americane și să ridice mai multe întrebări cu privire la obiectivele misiunii SUA.

Aliații din Golf au avertizat administrația Trump să nu trimită trupe pe teren în Iran, spunând că acest lucru ar putea declanșa mai multe represalii din partea Teheranului, posibil împotriva infrastructurii lor energetice și civile, a declarat un înalt oficial din Golf, sub condiția anonimatului.

Oficialul de la Casa Albă a spus că Trump a clarificat că „nu are planuri de a trimite trupe terestre nicăieri în acest moment”, dar a adăugat că păstrează întotdeauna toate opțiunile pe masă.

Deocamdată, Trump ține lumea în incertitudine, făcând într-un moment declarații menite să calmeze piețele volatile, iar în următorul moment lansând amenințări care fac să crească prețurile la energie.

„Trump transmite semnale contradictorii”, a spus Laura Blumenfeld de la Școala de Studii Internaționale Avansate Johns Hopkins din Washington.

„El este o mașinărie de mesaje de tip «ceață de război» care acționează de una singură pentru a-și ține adversarii în echilibru precar”, a adăugat ea.