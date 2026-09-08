O mamă care și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă a fost condamnată în justiție

O mamă din statul american Virginia spune că a fost condamnată pentru abuz asupra copilului, după ce și-a lăsat fiul în vârstă de 5 ani să se plimbe singur afară. Cazul ei a aprins o dezbatere online referitoare la intervenția autorităților asupra modului în care părinții își cresc copilul, relatează CBS News.

Fiului lui Karyann Parkinson, Samuel, îi place să adune pene de gâscă. Așadar, în timpul verii, ea l-a lăsat să meargă singur aproape un kilometru până la un iaz din apropiere pentru a mai aduna câteva.

„I-am dat voie să plece”, a declarat Parkinson pentru CBS News.

„I-am spus: «Du-te acolo. Dar întoarce-te repede»”, a mai spus femeia.

Complexul rezidențial închis din Williamsburg unde locuiesc dispune de agenți de pază plătiți. Unul dintre aceștia l-a văzut pe Samuel în timp ce se îndrepta spre iaz și l-a întors acasă.

„Agentul de pază a spus: «Păi, nu permitem copiilor să se plimbe singuri prin cartier». Iar eu i-am răspuns: «Asta scrie în regulamentul asociației de proprietari? Pentru că nu cred că este împotriva regulilor»”, își amintește Parkinson.

„Iar el a replicat: «Păi, dacă nu este împotriva regulilor, atunci este împotriva legii. Și o să chem poliția»”, a mai spus femeia.

Ce pedeapsă a primit

Poliția și Serviciul de Protecție a Copilului au intervenit în ziua incidentului, iar Parkinson a fost acuzată două săptămâni mai târziu de complicitate la delincvența unui minor.

„Ne așteptam pur și simplu ca, de îndată ce cazul va ajunge în fața unui procuror care să-l analizeze cu adevărat și a unui judecător, totul să se rezolve”, a spus Parkinson.

Ulterior, ea a fost condamnată pentru această acuzație și a primit o pedeapsă de șase luni cu suspendare. De asemenea, va fi înscrisă în registrul statului Virginia privind abuzul și neglijarea copiilor pentru o perioadă de șapte ani.

Virginia este unul dintre cele 13 state care dispun de o lege privind autonomia copiilor, menită să împiedice statul să pună la îndoială fiecare decizie parentală. Parkinson a declarat că intenționează să facă apel împotriva condamnării.

Acuzația și condamnarea ei au stânit o dezbatere amplă în mediul online privind supravegherea autorităților asupra modului în care părinții își cresc copiii.

„A fost incredibil să primesc atât de multe mesaje de la numeroase mame care spun că li s-a întâmplat ceva similar”, a spus Parkinson.