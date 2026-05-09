O mamă din Groenlanda a câştigat procesul împotriva autorităţilor daneze care i-au luat bebelușul la naştere

O femeie din Groenlanda, al cărei nou-născut i-a fost luat cu forţa de către autorităţile daneze în urma unor teste „de competență parentală”, a câştigat un proces de referință la Curtea Supremă, care a hotărât că acţiunile autorităţilor au fost ilegale, informează The Guardian.

Fiica lui Keira Alexandra Kronvold, Zammi, i-a fost luată la doar două ore după naştere şi plasată într-o familie adoptivă în noiembrie 2024.

Motivul separării: rezultatele controversatelor teste psihometrice FKU (de evaluare a competenţei parentale) la care mama a fost supusă. La momentul respectiv, i s-a spus că testul avea scopul de a vedea dacă era „suficient de civilizată”.

Cazul a fost amplu mediatizat și a stânit proteste în Groenlanda și în alte țări.

Guvernul danez a interzis testele asupra persoanelor de origine groenlandeză în mai 2025, după ani de critici şi pe fondul presiunii internaţionale exercitate în urma ameninţărilor lui Donald Trump de a prelua pentru SUA fosta colonie daneză, care rămâne parte a Regatului Danemarcei.

Însă, în ciuda modificării legii, zeci de părinţi groenlandezi care locuiesc în Danemarca, printre care şi Kronvold, rămân despărţiţi de copiii lor, după ce au fost supuşi testelor, notează The Guardian.

Ce a decis instanța

În hotărârea de vineri, Curtea Supremă din vest a constatat că luarea din îngrijire a lui Zammi, care are acum 18 luni şi trăieşte cu o familie adoptivă daneză, a fost ilegală şi a încălcat drepturile legale fundamentale ale lui Kronvold, conform Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind popoarele indigene şi tribale din 1989.

De asemenea, a hotărât că testele folosite pentru a fundamenta decizia erau depăşite.

Avocatul lui Kronvold, Gert Dyrn, a declarat că hotărârea are „o mare importanţă”.

„Când statul a adoptat această nouă lege anul trecut, a recunoscut că încalcă Convenţia privind popoarele indigene şi, poate, Convenţia europeană a drepturilor omului. Aceasta este o victorie majoră pentru comunitatea groenlandeză din Danemarca”, a spus avocatul.

Deşi hotărârea nu va duce direct la reunirea lui Kronvold cu fiica sa, întrucât aceasta a fost reevaluată între timp în cadrul unui nou sistem, aceasta reprezintă prima dată când Curtea Supremă a Danemarcei se pronunţă asupra acestei chestiuni şi se preconizează că va avea repercusiuni semnificative pentru părinţii groenlandezi şi copiii lor separaţi încă din 1996, când Danemarca a ratificat convenţia OIM.

„S-ar putea să existe şi alte femei care nu au fost reevaluate în conformitate cu noua lege şi care probabil vor putea folosi această hotărâre pentru a obţine anularea deciziilor luate în cazul lor”, a afirmat Dym.

Guvernul danez se află sub o presiune tot mai mare în legătură cu testele, care sunt considerate a fi nepotrivite din punct de vedere cultural pentru populaţia din Groenlanda şi alte minorităţi.

Organizaţia Naţiunilor Unite a informat Danemarca că tratamentul aplicat de autorităţi în cazul Kronvold „poate constitui discriminare etnică”, potrivit The Guardian.