O mamă-surogat provoacă scandal politic în Germania. Unul dintre cei mai importanți lideri ai CDU trebui să dea explicații în propriul partid

Liderul grupului conservator CDU/CSU din Bundestag, Jens Spahn, este criticat din tabăra proprie pentru faptul că a recurs împreună cu soţul său la o mamă purtătoare în Statele Unite pentru a avea un copil, o practică interzisă în Germania, notează vineri AFP, preluată de Agerpres.

Spahn trebuie să demisioneze pentru că „a încălcat în mod deliberat legea germană”, afirmă Daniel Peters, un responsabil regional al CDU, în cotidianul Bild, considerând „total inacceptabil” decalajul între acţiunile în viaţa privată şi faptul de „a vota diferit în calitate de deputat”.

Soţul lui Jens Spahn a anunţat miercuri pe reţelele sociale naşterea fiului lor, Georg, precizând pentru Bild că băiatul a fost născut în SUA de o mamă purtătoare.

„Ea face de acum înainte parte integrantă din familie şi îi va fi alături lui Georg pe tot parcusul vieţii”, a declarat cuplul pentru Bild.

Întrebat joi într-o conferinţă de presă, cancelarul german Friedrich Merz a evitat să răspundă cu privire la recurgerea la mamă purtătoare de către deputatul CDU, declarând că fusese informat de acesta în urmă cu câteva zile şi că îl „felicitase”.

O practică ilegală în Germania

Practica mamei-surogat este interzisă în Germania, chiar dacă justiţia recunoaşte începând din 2014 filiaţia legal stabilită în străinatate în anumite circumstanţe.

În cazul lui Spahn, există voci care denunţă comportamentul cu dublă măsură al deputatului, care nu a militat pentru legalizarea acestei practici în Germania.

Partidul său, CDU, a decis în februarie să menţină interdicţia practicii, într-un moment în care respectiva mamă purtătoare era deja în luna a patra de sarcină, potrivit Bild.

Preşedintele grupului alegătorilor vârstnici ai CDU, Hubert Hüppe, a mărturisit publicaţiei Der Spiegel că este, „personal, şocat” de alegerea de viaţă a politicianului, care contrazice „poziţia clară” a partidului pe acest subiect.

În 2020, pe când era ministru al sănătăţii, Jens Spahn respinsese chiar el abrogarea interdicţiei practicii mamei-surogat.

După cum scrie AFP, polemica depăşeşte cadrul CDU. Liderul Verzilor, Felix Banaszak, i-a cerut şi el explicaţii lui Spahn, în timp ce comisarul guvernamental responsabil cu acceptarea diversităţii sexuale, Sophie Koch (SPD), i-a solicitat lui Spahn să susţină o reformă a dreptului de filiaţie.

Potrivit actualei legislaţii germane, doar femeia care dă naştere unui copil este recunoscută în mod automat ca mama acestuia.