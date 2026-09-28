O mare bancă a lumii susține că S&P nu va retrograda România vineri. Ce spun despre guvernul Mureșan

Citi estimează într-o analiză publicată luni că România va evita retrogradarea la evaluarea S&P de vineri. Riscul se mută însă la începutul lui 2027, dacă blocajul politic nu se rezolvă.

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România are acum execuția bugetară cea mai bună din ultimii ani, iar randamentul obligațiunilor ei pe zece ani este aproape de 7,55% – cel mai ridicat nivel de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran, arată analiza Citi.

Nu cred că guvernul Mureșan va trece

Calendarul următoarelor zile concentrează riscuri mari, arată analiza Citi. Miercuri, premierul desemnat Mureșan, propus de președintele Nicușor Dan trece prin votul de învestitură. Vineri, 2 octombrie, S&P își publică evaluarea ratingului suveran.

„Este improbabil ca Mureșan să obțină votul Parlamentului, după ce PSD a semnalat că nu îl va susține. Dacă votul eșuează, președintele ar putea, în principiu, să convoace alegeri anticipate”, notează autorii analizei.

Banca exclude însă acest scenariu pe termen scurt, iar argumentul său ține de sondaje. „AUR este creditat cu aproximativ 36%, față de circa 23% pentru PSD și 18% pentru PNL. În aceste condiții, niciun partid nu are un stimulent serios să se revină la urne”.

Ce soluție preconizează

De aici rezultă ceea ce Citi numește „calea minimei rezistențe”: un alt premier tehnocrat, cu susținere parlamentară suficientă pentru a adopta bugetul pe 2027 și a asigura o oarecare continuitate.

Analiștii admit că este greu să atribui o probabilitate mare acestui scenariu fără o nouă nominalizare. Șansele ar crește dacă noul candidat ar avea sprijinul PSD. Observația de fond este că reticența establishment-ului politic, în special a PSD, față de alegeri menține stimulentele pentru un compromis.

Retrogradarea: nu acum, poate în primul trimestru din 2027

Pentru investitori, întrebarea esențială este dacă va fi sau nu menținut ratingul suveran. Scenariul de bază al Citi este că România va evita retrogradarea săptămâna aceasta. „Vedem însă o probabilitate semnificativ mai mare de retrogradare în primul trimestru din 2027, în linie cu recentele comentarii ale Fitch. Explicația: în afara partidelor pro-europene, apetitul pentru continuarea consolidării fiscale pare redus”, se arată în document.

Nevoia de buget serios

Riscul ar fi atenuat de un guvern funcțional și de un buget serios, ne-expansionist pentru anul viitor. Nu există un termen legal pentru adoptarea bugetului, notează analiștii, dar traiectoria fiscală rămâne criteriul principal urmărit de agențiile de rating.

Economiștii Citi consideră „foarte probabil” ca ținta de deficit de 6,2% pentru 2026 să fie atinsă, dar admit că simulările lor indică un deficit de 6,5%, pentru că bancherii văd derapaje fiscale „foarte probabile” în actualul climat politic.

Investitorii străini rămân prudenți, poziționarea lor pe titlurile în lei fiind redusă, se arată în analiza Citi.

Pentru BNR, prevalează prudența, notează autorii documentului. Inflația ridicată și incertitudinea externă și internă va determina Banca Centrală să o determină pe Citi să mențină dobânda de politică monetară neschimbată până în aprilie 2027.