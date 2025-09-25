O mare companie de stat din transporturi va fi listată pe bursă 

România s-a angajat prin PNRR să listeze cel puțin trei companii de stat la bursă până în 2026, din sectoarele energie și transporturi. Până acum, nu a fost stabilită o listă oficială a acestor companii, însă există discuții între reprezentanții Guvernului și cei ai Comisiei Europene pentru vânzarea unor pachete minoritare. HotNews a aflat, din surse guvernamentale, că din domeniul transporturilor compania care va fi listată este Aeroporturi Bucureşti SA, cu un pachet minoritar de acţiuni.

În urma acestor listări, statul român ar putea obţine zeci de miliarde de lei, potrivit unor surse guvernamentale.

Din domeniul energiei, sunt luate în calcul Hidroelectrica şi Romgaz, cu noi pachete de acţiuni, acestea fiind companii deja listate pe Bursa de Valori Bucureşti. Cele două companii din domeniul energiei sunt analizate, dar nu sunt luate încă decizii certe.

Trafic record de pasageri pe Otopeni şi Băneasa, în 2024

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti SA, care operează pe Otopeni şi Băneasa, a avut, în 2024, un profit de peste 600 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de lei. Pentru 2025 este estimat un profit de peste 500 milioane de lei.

Acţionar majoritar (80%) este statul român, prin Ministerul Transporturilor. Fondul Proprietatea deţine 20% din acţiuni.

Compania a înregistrat, în 2024, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 16 milioane de pasageri şi 134.700 aterizări şi decolări.

„Numărul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile Bucureştiului în 2024 a înregistrat o creştere relevantă, de 9,22%, faţă de anul 2023. Comparat cu perioada similară din 2019, când aeroporturile Capitalei au atins maximul istoric, în 2024 există o creştere cu 8,99% a numărului de pasageri”, a anunţat compania, potrivit Curs de Guvernare.

Romgaz, una dintre companiile energetice luate în calcul pentru vânzarea unui pachet minoritar de acţiuni, se află deja pe bursă, fiind listată în 2013. În prezent, statul român deţine 70% din acțiunile Romgaz, restul fiind pe bursă. Romgaz a avut, în 2024, un profit de 3 miliarde de lei, la o cifră de afaceri de 7,5 miliarde de lei.

Hidroelectrica a avut o ofertă publică iniţială în iulie 2023, când Fondul Proprietatea şi-a vândut participaţia în companie. Este una dintre cele mai tranzacţionate acţiuni de la BVB. Anul trecut a înregistrat un profit de circa 4 miliarde de lei, la o cifră de afaceri de 9,6 miliarde de lei. Statul român deţine, prin Ministerul Energiei, 80% din acţiunile companiei.

Ilie Bolojan: Sunt un susținător al listării companiilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că în cursul lunii octombrie vor fi finalizate negocierile legate de listarea unor pachete minoritare de acţiuni.

„Unul din jaloane este și acesta și personal sunt un susținător a listării companiilor și al vânzării unor pachete minoritare, subliniez minoritare, în așa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii”, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, „listarea este unul din elementele importante pentru a avea o mai bună administrare a companiilor publice, pentru a avea un aport de capital în aceste companii, în așa fel încât să se genereze proiecte de dezvoltare sau extindere a acestora”.

Ilie Bolojan a mai afirmat că listarea durează între șase luni de zile și un an. „Vor fi cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi care vor fi listate”, a precizat premierul.