Un mort şi 16 răniţi, după ce o maşină a intrat în mulţime la Gay Pride de la Berlin / Suspectul, căutat de poliție

Un presupus suspect în acest incident ar avea legături cu „mediul islamist” din oraș, dar nu a fost încă arestat, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Berlin, potrivit The Guardian și BBC.

Șoferul unei dubițe albe a virat brusc, sâmbătă seara, puțin înainte de ora 22:00, în parcul Tiergarten din centrul orașului, în apropierea traseului marșului Pride, lovind mai multe persoane, a precizat poliția.

Autoritățile au confirmat că o persoană a decedat și alte 16 au fost rănite în urma incidentului.

Autorul sau autorii presupuşi, care au abandonat vehiculul la faţa locului, la câteva sute de metri de centrul festivităţilor, sunt căutaţi în întreaga capitală germană.

Atacul i-a obligat pe organizatori să încheie mai devreme unul dintre cele mai mari evenimente Pride din Europa și are loc într-un moment în care Germania se află încă în stare de alertă, după o serie de atacuri mortale în ultimii ani.

Revenim cu detalii.