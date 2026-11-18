Statul român alocă 400 de milioane de lei din Fondul pentru Mediu pentru ca prosumatorii să-și instaleze baterii de stocare. Însă, odată cu începerea înscrierilor în program pentru firmele care instalează baterii, au apărut și primele controverse. Persoanele fizice pot cere finanțare prin Programul Casa Verde Baterii începând de vineri, 20 noiembrie.

De luni, 13 noiembrie, se pot înscrie în program firmele de instalatori.

Odată cu deschiderea înscrierilor pentru aceste firme, au început să apară nemulțumiri ale prosumatorilor.

Etapa a doua a programului, pentru persoane fizice, începe vineri, 20 noiembrie, și le permite prosumatorilor care au un sistem de panouri fotovoltaice racordat la rețea să beneficieze de o finanțare de până la 15.000 de lei (maximum 75% din valoarea proiectului) pentru achiziția și montajul bateriilor de stocare.

„Jaf la drumul mare”

Firmele care instalează bateriile se pot înscrie în program până vineri, 20 noiembrie. Marți seară, erau depuse peste 470 de dosare ale unor firme care instalează baterii de stocare.

Pe mai multe grupuri de prosumatori de pe Facebook, un număr mare de oameni acuză că ofertele sunt atât de dezavantajoase încât contribuția lor ajunge să fie mai mare decât prețul bateriilor fără program.

Sunt zeci de mesaje ale celor care se plâng că ofertele sunt prea mari și îi acuză pe instalatori că au majorat artificial prețurile bateriilor și ale montajului, profitând de faptul că statul le oferă finanțare.

„E o păcăleală acest program”, „Jaf la drumul mare”, scriu unii oameni pe grupurile de profil.

Ei acuză că, în loc să devină o economie reală pentru beneficiari, subvenția se transformă în „profit pentru instalatori”.

Oamenii postează screenshot-uri din care reiese că ofertele primite sunt chiar și de peste două ori mai mari față de prețul pieței. Spre exemplu, o baterie de 16 kW costă pe internet, la liber, 6.700 de lei, iar prin Casa Verde ajunge la 15.000 de lei.

„Mie o firmă mi-a cerut 25.000 lei contribuție proprie, plus 15.000 de la stat, adică 40.000 lei pentru 32 kWh”, spune un alt utilizator, adăugând că, fără program, aceeași baterie îl costă 16.500 lei. „Casa Verde 2026 este o megaescrocherie pentru a îmbogăți montatorii”, acuză el.

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„Chiar nu verifică nimeni?”

Unii dintre ei spun că își vor cumpăra baterii din banii lor, pentru că vor ieși mai ieftin decât prin programul AFM și se declară dezamăgiți de ediția din acest an.:

„Sifon de bani, ca întotdeauna în România”.

„Oare chiar nu verifică nimeni ce se întâmplă cu prețurile? Înțelegem: cheltuieli adiționale gen transport, dosar de prosumator și manoperă, dar totuși, chiar nu contează cum sunt cheltuite aceste fonduri?”.

HotNews a solicitat puncte de vedere de la Administrația Fondului de Mediu și de la președintele instituției, Florin Bănică, dar nu am primit răspunsuri până la publicarea articolului. Biroul de Presă al AFM a transmis doar că a „înregistrat” solicitarea redacției.

Programul Casa Verde Baterii. Documente necesare pentru înscrierea persoanelor fizice

După înscrierea firmelor de instalare, urmează înscrierea în program a persoanelor fizice, începând de vineri, 20 noiembrie, ora 10:00 și până în 25 noiembrie, ora 23:59, prin completarea cererii de finanţare descărcate din aplicaţie şi încărcarea următoarelor documente:

cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal emis de ANAF;

certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

certificatul fiscal emis de primăria unde se implementează proiectul, dacă adresa este diferită de cea de domiciliu;

contractul de prosumator, emis pe numele solicitantului;

certificatul de racordare, emis pe numele solicitantului;

factura de energie electrică, emisă în ultimele 6 luni.

Cum sunt selectați românii care pot beneficia de finanțare pentru baterii de stocare

Câștigătorii finanțării nu mai sunt selectați după principiul primul venit-primul servit, cum a fost în ultimii doi ani la programul Casa Verde Fotovoltaice, ci se va acorda un punctaj de maximum 100 de puncte.

Prioritate au prosumatorii care vin cu o finanțare proprie cât mai mare. Diferența este suportată de beneficiar, prin contribuție proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh capacitate de stocare instalată, TVA inclus. Banii nu le sunt virați efectiv oamenilor, ci le sunt decontați firmelor care fac lucrarea.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectele sunt selectate în funcție de:

Capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte. Ghidul revizuit reduce de la 20 kWh la 15 kWh capacitatea necesară pentru obținerea punctajului maxim. Un sistem de 10 kWh primește 20 de puncte, iar punctajul crește până la 40 de puncte pentru o capacitate de 15 kWh.

Contribuția proprie a solicitantului -maximum 35 de puncte. Pentru o contribuție proprie de 5.000 de lei, în condițiile unei finanțări AFM de 15.000 de lei, se acordă 10 puncte. Punctajul crește până la maximum 35 de puncte pentru o contribuție proprie de cel puțin 15.000 de lei.

Lipsa unor finanțări nerambursabile anterioare pentru sisteme de stocare – 25 de puncte. Acest punctaj se acordă persoanelor fizice care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din partea statului.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

În România existau peste 385.000 de prosumatori la finalul lunii august, dintre care peste 151.000 aveau baterii de stocare a energiei, arată ultimele date publicate de ANRE.