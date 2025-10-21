O mică insectă provoacă un record de îmbolnăviri în Cehia în acest an. Pericolul nu lipsește nici din România

Anul acesta s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme în Republica Cehă de la începutul înregistrărilor în 1986, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (SZU), scrie publicația cehă Brno Daily.

Medicii din această țară au înregistrat aproape 8.000 de cazuri de boală din ianuarie până la sfârșitul lunii septembrie, precum și 585 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe.

Medicii anticipează că aceste cifre ar putea crește cu o treime în timpul toamnei. Adesea aduse din pădure de către culegătorii de ciuperci, căpușele rămân active până când temperaturile scad sub cinci grade Celsius. Dacă nu este tratată, boala Lyme, cunoscută și sub numele de borrelioza Lyme, poate avea consecințe permanente, iar encefalita transmisă de căpușe poate provoca, de asemenea, probleme grave de sănătate.

În trecut, medicii au asociat creșterea numărului de cazuri de borrelioză cu îmbunătățirea diagnosticării. „Odată cu îmbunătățirea diagnosticării, au fost raportate mai multe cazuri, numărul maxim fiind de 6.302 cazuri în 1995”, se arată în raportul SZU privind această boală.

După 2000, numărul cazurilor a fost de obicei între 3.000 și 5.000.

Spre deosebire de borrelioza Lyme, care poate fi tratată cu antibiotice, nu există un tratament specific pentru encefalita transmisă de căpușe, deși este disponibil un vaccin. Oamenii de știință lucrează la un vaccin pentru borrelioză, scrie publicația cehă.

Conform unui sondaj realizat anul trecut în Republica Cehă, aproximativ 39% dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au fost vaccinate, 37% dintre cele cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și 46% dintre cele cu vârsta cuprinsă între 35 și 54 de ani. Cei mai vaccinați copii aveau vârste cuprinse între patru și șase ani (57,6%).

Peste 1200 de cazuri suspecte în România, în 2023

Potrivit unui raport al Institutului Național de Sănătate Publică, în România în 2023 au fost clasificate 1295 de cazuri suspecte de boală Lyme. Dintre acestea au fost confirmate ceva mai mult de jumătate. Cele mai multe s-au înregistrat în județele Sibiu, Cluj, Iași, Alba, Hunedoara.

Cum se manifestă

Potrivit INSP, markerul clinic cel mai fidel al bolii este „erythema migrans” sau „eritemul migrator”, leziunea inițială care apare la 60-80% dintre pacienți. Eritemul migrator este definit ca o leziune cutanată care se manifestă inițial ca o maculă sau papulă de culoare roșie și care se extinde în zile, săptămâni, formând o leziune mare, rotundă, deseori cu decolorare centrală parțială. Leziunea singulară trebuie să atingă un diametru de min 5 cm.

La majoritatea pacienților, eritemul migrator este acompaniat de alte manifestări acute, de tip pseudo-gripal: astenie, febră, cefalee, ușoară redoare de ceafă, artragii sau mialgii. Aceste semne și simptome au, în mod tipic, un caracter intermitent.

Limfocitom borreliozic: – nodul sau placă roșu-albăstruie, apărute de regulă pe lobul urechii, helix, mamelon sau scrot; mai frecvent la copii (în special la nivelul urechii). Manifestările din stadiul I apar la 2-30 de zile după înțepătura căpușei.

Măsuri recomandate de INSP populației pentru a preveni bolile transmise prin căpușe: