O militantă din gruparea Baader-Meinhof, condamnată la închisoare în Germania. A trăit ascunsă, sub o identitate falsă, timp de trei decenii

Manifestație organizată de un grup comunist în Germania, în care se cere și eliberarea fostei militante Daniela Klette. Credit foto: BODE / imago stock&people / Profimedia

O instanţă din Germania a condamnat-o miercuri pe Daniela Klette, în vârstă de 67 de ani, la 13 ani de închisoare pentru mai multe jafuri armate şi o tentativă de răpire, informează Reuters, care menţionează apartenenţa femeii la o cunoscută grupare teroristă de extremă stânga – Facţiunea Armata Roşie.

Daniela Klette a fost arestată în 2024 la Berlin, după ce a trăit ascunsă, sub o identitate falsă, timp de trei decenii. Un jurnalist de investigaţii a descoperit cine este cu ajutorul unui software de recunoaştere facială, relatează Agerpres.

În locuinţa ei, poliţia a găsit arme, inclusiv o parte dintr-un proiectil reactiv, precum şi 240.000 de euro în numerar.

Ahmad Mohammad, purtător de cuvânt al tribunalului, a precizat că sentinţa s-a referit strict la acuzaţiile de jaf, în care Klette a avut doi complici. Împreună cu aceştia, ea a atacat mai multe supermarketuri şi un transport de numerar.

Verdictul a fost citit public în condiţii de strictă securitate, dar presa germană a relatat că judecătorul a fost întrerupt de mai multe ori de susţinători ai condamnatei.

Avocatul apărării, Lukas Theune, a declarat că va face apel, deoarece instanţa a refuzat să accepte mai multe probe.

Daniela Klette, la tribunal, mai 2026. Credit foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Grupul Baader-Meinhof și Rote Armee Fraktion (RAF)

Facţiunea Armata Roşie (RAF, Rote Armee Fraktion) s-a coagulat din mişcările protestatare de stânga din anii 1960 şi a practicat răpirile şi asasinatele unor oficiali şi oameni de afaceri importanţi din Germania. Activitatea criminală a grupării a ajuns la apogeu spre sfârşitul deceniul 1970, apoi s-a stins pe măsură ce teroriştii erau arestaţi sau ucişi.

Conform procurorilor, Daniela Klette a făcut parte din a treia generaţie a RAF, cunoscută ca Grupul Baader-Meinhof, după numele fondatorilor. Acesta avea obiectivul declarat de a răsturna statul german, pe care îl considera fascist, şi a ucis 34 de oameni între 1970 şi 1991.

Grupul Baader-Meinhof a emis în 1998 un ultim comunicat în care anunţa sfârşitul „războiului de gherilă urbană”. Mai mulţi membri au fost urmăriţi, dar au reuşit să rămână în libertate zeci de ani. Poliţia îi caută în continuare pe cei doi presupuşi militanţi din RAF, Ernst-Volker Staub şi Burkhard Garweg, complici cu Klette.