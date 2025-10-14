O navă cargo chineză a ajuns în premieră în Marea Britanie prin Oceanul Arctic, înjumătățind timpul de traversare

O navă cargo chineză a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare pe care China le exportă în Europa, transmite agenția Xinhua, citată de Reuters.

Călătoria inaugurală a navei „Istanbul Bridge”, care era estimată inițial să dureze 18 zile, a fost întârziată cu două zile din cauza unei furtuni în largul coastelor Norvegiei, însă vasul a ajuns totuși în Europa mai devreme decât ar fi făcut-o navele de marfă care trec prin Canalul Suez sau ocolesc Capul Bunei Speranțe din sudul Africii. Aceste călătorii durează, de obicei, între 40 și 50 de zile.

Noua Rută Maritimă a Nordului, cunoscută și sub denumirea de Pasajul Nordic, se întinde în întregime prin apele arctice și în interiorul zonei economice exclusive a Rusiei. Ea poate fi acum navigată de nave datorită încălzirii globale.

China explorează legături maritime mai rapide cu Uniunea Europeană în timp ce se află în plin război comercial costisitor cu Statele Unite, cea mai mare piață de consum din lume.

Câteva nave chineze au mai folosit anterior Pasajul de Nord pentru a ajunge în Europa, cea mai notabilă dintre fiind „Yong Sheng”. În 2013 aceasta a plecat din portul chinezesc Dalian și a ajuns în Rotterdam după o traversare reușită prin apele arctice. A fost atunci considerată prima călătorie comercială a unei nave chineze prin acea rută, deși era vorba doar de o încercare experimentală, nu de un serviciu regulat.

Traversarea reușită acum de „Istanbul Bridge” reprezintă însă prima cursă programată, cu scop comercial și caracter de linie expres, care conectează direct porturile chineze de mai multe destinații europene – inclusiv, în premieră, un port britanic.

Nava chineză „Istanbul Bridge”, fotografiată în portul Felixstowe din Marea Britanie, FOTO: Li Ying / Xinhua News / Profimedia Images

China caută noi rute comerciale către Europa

Reuters notează că drumul parcurs de nava „Istanbul Bridge” reflectă nevoia Beijingului de a-și diversifica piețele de export pentru a susține creșterea unei economii puternic dependente de vânzarea în străinătate a bunurilor manufacturate.

Datele vamale chineze arată că exporturile către Europa au crescut cu 14% în septembrie, comparativ cu anul precedent, în timp ce livrările către SUA au scăzut cu 27% în aceeași perioadă.

Regiunea Arctică s-a încălzit în ultimele patru decenii de aproximativ patru ori mai rapid decât media globală, ceea ce a dus la o reducere dramatică a gheții marine și a creat ferestre sezoniere pentru navigația comercială.

Totuși, condițiile meteorologice și de navigație de-a lungul pasajului arctic pot fi imprevizibile.

Transportând aproximativ 4.000 de containere din portul chinez Zhoushan, Istanbul Bridge a acostat luni în Felixstowe – cel mai mare port de containere din Marea Britanie – și urmează să facă escale în Germania, Olanda și Polonia, potrivit agenției Xinhua.

Nava este operată de compania de transport maritim Sea Legend, controlată de China.

În ultimii ani, Beijingul și-a aprofundat cooperarea maritimă cu Rusia în apele arctice și în condițiile în care transportatorii chinezi caută o rută alternativă care să reducă dependența de Strâmtoarea Malacca, din Asia de Sud-Est.