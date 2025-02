O navă de spionaj în flăcări expune criza în care se află flota rusă și aruncă Moscova în brațele unor aliați nesiguri

Un incendiu la bordul unei nave de spionaj rusești în largul coastei siriene a subliniat starea precară a marinei ruse, în timp ce poziția flotei militare a Moscovei în Mediterana este în pericol, spun analiștii și serviciile de securitate occidentale, citate de The Guardian.

Nava Kildin, construită în urmă cu 55 de ani, a început să aibă probleme în largul coastei siriene joia trecută, când au putut fi văzute flăcări și fum negru gros la bord, iar echipajul a ridicat două bile negre pe catarg, semnalizând că nu mai deține controlul asupra navei.

Nava a notificat un cargobot sub pavilion togolez, Milla Moon, care se afla în apropiere, că nu mai poate cârmi și l-a avertizat să stea la cel puțin 2 km distanță.

Echipajul rus s-a adunat pe puntea din spate a navei și a descoperit bărcile de salvare, dar nu a cerut ajutor, iar după cinci ore de luptă cu flăcrile, Kildin și-a repornit motoarele și a continuat drumul.

🚨🚨 🇷🇺 Russian intelligence ship KILDIN is burning off the coasts of Syria according to @RFI pic.twitter.com/EP0s8E80Vd