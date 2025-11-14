O navă spion a Rusiei, detectată lângă Hawaii. Garda de Coastă a SUA a intervenit

Elicopter al Gărzii de Coastă din SUA. Sursă foto: Dreamstime.com

Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat o navă militară rusă pe 29 octombrie, la aproximativ 15 mile sud de Oahu, în apropierea apelor teritoriale ale SUA, a declarat joi structura care face parte din Forțele armate ale SUA, într-un comunicat citat de Reuters.

Oahu este a treia insulă ca mărime și cea mai populată din Insulele Hawaii, din al 50-lea stat al SUA.

O aeronavă și o navă a Gărzii de Coastă „au răspuns navei Kareliia, aparținând Serviciului de Informații Generale al Marinei Federale Ruse”, a declarat Garda de Coastă.

„Acționând în conformitate cu dreptul internațional, personalul Gărzii de Coastă monitorizează activitățile navei ruse în apropierea apelor teritoriale ale SUA pentru a asigura securitatea maritimă a navelor americane care operează în zonă și pentru a sprijini eforturile de apărare a teritoriului SUA”, a declarat Garda de Coastă.

Potrivit sursei citate, în conformitate cu dreptul internațional, navele militare străine pot „tranzita și opera în afara apelor teritoriale ale altor națiuni, care se întind până la 12 mile marine de la țărm”.

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Sursă foto: Dreamstime.com