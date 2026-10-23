O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028

Lucrările pe cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș avansează, iar cel mai înaintat lot are un stadiu fizic de peste 50%, a anunțat vineri directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Care sunt cele patru tronsoane ale autostrăzii, lungi de circa 70 de kilometri, care au ca termen de finalizare anul 2028.

„Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13): a început montarea ultimului segment metalic la podul în arc de pe tronsonul 3 (Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus). În prezent, antreprenorul turc (Makyol) lucrează la montarea ultimului segment metalic al arcului podului peste afluentul Ghirloțelul Sec (km 37+850), în lungime de 164 metri.

Podul este alcătuit dintr-o structură de rezistență cu arc metalic și tiranți, cu o deschidere de 160 m, o înălțime de 32 m și un tablier metalic cu secțiune casetată. După finalizarea montajului arcului, lucrările se vor concentra pe dezafectarea turnurilor temporare de susținere (palee provizorii), montarea predalelor și executarea plăcii de suprabetonare. Stadiul fizic al acestui pod este de 72%”, a scris Pistol pe pagina sa de Facebook.

Poduri în arc metalic

Pe traseul tronsonului se mai construiesc încă două poduri în arc metalic, de complexitate ridicată, din totalul de 34 de structuri (poduri), potrivit directorului CNAIR:

podul peste pârâul Gârlățel (km 38+300), în lungime de 200 metri, al cărui stadiu fizic este de 52% și se lucrează la montarea tablierului metalic;

podul peste DJ 107 (Olteț – Drăguș) și peste pârâul Drăguș (km 48+270), în lungime de 160 metri, unde stadiul fizic este de 54,96% și se execută lucrări la elevații.

„În șantierul acestui tronson sunt mobilizați 558 de muncitori și 182 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreg tronsonul este de 52,23%”, precizează șeful companiei de drumuri.

Stadiul lucrărilor pe cele patru loturi din A13 Sibiu – Făgăraș

Autostrada Sibiu – Făgăraș (68,04 km) este formată din 4 tronsoane, toate contractate pentru circa 1,3 mld euro cu același constructor din Turcia (Makyol):

Tronsonul 1 (14,25 km) : Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G). Stadiu (octombrie 2026): 28,01%

: Boița (Autostrada A1 Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G). 28,01% Tronsonul 2 (19,92 km): Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1). Stadiu (octombrie 2026): 53,49%

Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1). 53,49% Tronsonul 3 (17,61 km) Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B). Stadiu (octombrie 2026): 52,23%

Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B). 52,23% Tronsonul 4 (16,26 km): Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș și drum de legătură cu DN1 (5,6 km). Stadiu (octombrie 2026): 42,61%

Lucrările la autostrada Sibiu – Făgăraș (parte a A13) trebuie finalizate până în anul 2028, conform contractului.