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Actualitate

O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028

Victor Cozmei
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Lucrările pe cele patru tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Făgăraș avansează, iar cel mai înaintat lot are un stadiu fizic de peste 50%, a anunțat vineri directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Care sunt cele patru tronsoane ale autostrăzii, lungi de circa 70 de kilometri, care au ca termen de finalizare anul 2028.