O nouă abordare din strategia SUA pentru încheierea războiului din Ucraina provoacă îngrijorare la Kiev și în Europa

Garanțiile de securitate au fost o cerință centrală pentru Kiev în orice acord cu Rusia. Washingtonul asigură că le va oferi, dar că mai întâi dorește să încheie un acord de pace, scriu Politico și Kyiv Post.

Statele Unite le-au spus aliaților europeni că garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina vor fi discutate numai după semnarea unui acord de pace – chiar dacă administrația Trump insistă public că garanțiile trebuie să facă parte din acord, au spus mai mulți diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, potrivit Kyiv Post.

Politico a relatat inițial miercuri seară că secretarul de stat american Marco Rubio a spus marți, într-o convorbire telefonică cu oficialii europeni, că Washingtonul dorește încheierea unui acord de pace înainte de a se angaja în orice garanții de securitate pentru Kiev.

Rubio a asigurat că președintele Donald Trump intenționează să negocieze măsuri pe termen lung pentru a se asigura că Ucraina se simte în siguranță, au declarat diplomații.

Europenii au dificultăți în a înțelege semnalele schimbătoare de la Washington

Garanțiile de securitate au fost o cerință centrală pentru Kiev în orice acord cu Rusia. Ucraina a subliniat că orice acord care presupune concesii din partea Kievului trebuie să îi ofere siguranța că forțele Moscovei nu vor ataca din nou, în viitorul apropiat.

Însă oficialii europeni spun că au dificultăți în a înțelege cu claritate semnalele schimbătoare venite de la Washington, întrucât situația evoluează rapid, iar mesajele oficialilor americani par să se contrazică între ele.

Un al doilea diplomat european a declarat că Rubio a afirmat că garanțiile de securitate sunt o prioritate absolută pentru administrație și ar trebui tratate separat de punctele asupra cărora părțile au căzut deja de acord.

El a adăugat că Washingtonul dorește finalizarea rapidă a pachetului global.

Rubio a menționat, de asemenea, garanțiile de securitate pentru Ucraina în timpul negocierilor de la Geneva de weekendul trecut, dar nu a oferit detalii și nici nu a reiterat oferta în timpul unei convorbiri telefonice cu britanicii și francezii, potrivit unui al treilea diplomat european citat de Politico.

Departamentul de Stat a respins interpretarea comentariilor lui Rubio.

„Secretarul Rubio, împreună cu întreaga administrație Trump, a subliniat în mod clar că garanțiile de securitate ar trebui să facă parte din orice acord de pace, așa cum a subliniat în mod constant atât în public, cât și în privat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Trei obiecții majore

SUA au împărtășit Ucrainei un proiect de plan de pace la mijlocul lunii noiembrie.

Documentul original conținea 28 de puncte și solicita concesii teritoriale, limitarea armatei ucrainene și interzicerea permanentă a aderării la NATO – cerințe cheie ale Kremlinului.

După o întâlnire la Geneva – unde oficialii UE, SUA și Ucrainei s-au grăbit să rescrie planul și să facă termenii mai favorabili pentru Kiev – proiectul a fost redus la 22 de puncte, potrivit unor surse.

Oficialii americani au declarat, relativ optimist, că mai rămân doar câteva dezacorduri.

Însă o sursă ucraineană de rang înalt a declarat pentru CNN că Kievul a respins trei puncte importante: predarea părții neocupate din Donbas către Rusia, limitarea armatei ucrainene la 600.000 de soldați și renunțarea la obiectivul de aderare la NATO.

Washingtonul a insistat anterior ca Ucraina să accepte termenii până la 27 noiembrie.

Negociatorii americani au avertizat în privat Kievul că lunile următoare ar putea fi critice și că Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu dacă situația de pe câmpul de luptă nu se îmbunătățește.

Cu toate acestea, Trump a sugerat ulterior o oarecare flexibilitate în ceea ce privește calendarul, afirmând că, deși data de 27 noiembrie este „un moment potrivit pentru luarea unei decizii”, termenele ar putea fi prelungite „dacă lucrurile merg bine”.

După discuțiile de la Geneva, Ucraina a sugerat o vizită a lui Zelenski la Washington pentru a discuta cele mai sensibile părți ale propunerii.

Dar Trump a spus că se va întâlni cu liderul ucrainean și cu președintele rus Vladimir Putin numai atunci când acordul de încetare a focului va fi aproape de finalizare.

El l-a trimis pe emisarul său special, Steve Witkoff, la Moscova pentru discuții cu Putin și i-a cerut secretarului Armatei SUA, Dan Driscoll, să păstreze legătura cu Kievul.