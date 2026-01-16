O nouă armă împotriva dronelor rusești, pusă la dispoziția Ucrainei de către unul dintre aliații europeni

Cehia este gata să furnizeze Ucrainei în curând avioane de luptă capabile să doboare dronele inamice, a declarat vineri preşedintele Petr Pavel aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Preşedintele ceh nu a oferit detalii, dar cu doi ani în urmă declarase că avioane de vânătoare subsonice L-159 fabricate în Cehia ar putea fi transferate Ucrainei, care luptă de aproape patru ani împotriva unei invazii ruse la scară largă.

„Republica Cehă poate furniza într-un timp relativ scurt mai multe avioane de luptă de dimensiuni medii, extrem de eficiente în lupta împotriva dronelor, şi cred că vom reuşi să rezolvăm rapid şi cu succes această problemă”, a declarat Pavel în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Zelenski.

Praga, a spus el, ar putea furniza şi sisteme de avertizare timpurie, cum ar fi radare pasive (care nu emit propriile unde radio, ci detectează obiecte analizând semnalele radio sau microundele deja existente în mediu).

Petr Pavel, general de armată în rezervă şi fost şef al Comitetului Militar al NATO, este un susţinător ferm al Ucrainei şi al iniţiativei conduse de Cehia de a furniza Kievului muniţie de calibru mare, plătită de donatori occidentali. Noul guvern ceh, condus de populistul Andrej Babis, a fost de acord să continue iniţiativa, dar s-a angajat să nu ofere nicio finanţare naţională pentru ajutorul acordat Ucrainei.

Armata cehă dispune de 24 de avioane L-159 în configuraţii cu unul şi doi locuri, utilizate pentru antrenament şi sprijin pentru forţele terestre. Principalele sale avioane de vânătoare sunt 14 avioane suedeze Saab JAS-39 Gripen, dar a comandat 24 de avioane de vânătoare americane F-35 care i-ar putea fi livrate după 2030.

Sub guvernul anterior, Cehia a furnizat Ucrainei echipamente grele, inclusiv tancuri şi elicoptere, din stocurile armatei şi a primit compensaţii de la aliaţii NATO, în timp ce se reînarmează cu arme occidentale.

Zelenski vrea să discute din nou cu Trump

În conferinţa de presă comună cu Petr Pavel, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii privind garanţiile de securitate şi un pachet de măsuri pentru reconstrucţia postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare.

În cadrul discuţiilor, echipa Kievului speră, de asemenea, să obţină clarificări din partea SUA cu privire la poziţia Rusiei faţă de eforturile diplomatice conduse de Washington pentru încheierea războiului, a spus Volodimir Zelenski.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru Reuters săptămâna aceasta că s-ar putea întâlni cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, o întâlnire pe care liderul ucrainean a solicitat-o în declaraţii publice.

Zelenski a afirmat că Ucraina şi-a finalizat partea sa de muncă la documentele, pe care le-a descris drept „un pachet de prosperitate” pentru deblocarea de fonduri pentru costisitoarea reconstrucţie postbelică a Ucrainei, precum şi în ceea ce priveşte garanţiile de securitate din partea SUA capabile să prevină un viitor atac din partea Rusiei. Oficialii ucraineni au declarat că ţara va avea nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţia de după război.

Donald Trump, care l-a criticat adeseori pe Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că Rusia este pregătită pentru un acord de pace şi că îl consideră pe liderul ucrainean un obstacol în calea păcii, o evaluare care contrastează puternic cu cea a aliaţilor europeni, notează Reuters.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un cadru de pace, pe care îl va prezenta apoi Moscovei, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni au încercat să se asigure că Ucraina nu va mai fi atacată de Rusia în viitor.

Preşedintele ucrainean a afirmat vineri că Rusia blochează eforturile de pace, menţionând recentele atacuri ale Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei ca dovadă a intenţiilor reale ale Moscovei „Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei (ruşii) nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a afirmat Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale după conferinţa de presă cu Petr Pavel.