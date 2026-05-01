O nouă avarie majoră la sistemul de termoficare din Capitală

Compania Municipală Termoenergetica București anunță o avarie la CET Grozăvești. Această nouă problemă privind furnizarea agentului termic se alătură lucrărilor de modernizare a țevilor din Berceni, plus alte șantiere, ajungând ca peste 3.500 de blocuri/imobile din Capitală să aibă probleme cu apa caldă, scrie B365.

Pe lângă șantierul din Berceni pentru modernizarea țevilor, care afectează în jur de 1.000 de blocuri, se adaugă și o avarie la CET Grozăvești.

Potrivit informațiilor oferite de Termoenergetica, avaria ar urma să fie rezolvată în cursul acestei zile, până la ora 14:00.

Compania anunță „lipsă parametri din cauza avariei pe aria CTE Grozăvești”.