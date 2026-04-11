O nouă companie aeriană în România

Gryphon Air, o nouă companie de transport aerian de marfă lansată pe piață, cu sediul în Georgia, a primit Certificatul de Operator Aerian (AOC) din partea Autorității Civile de Aviație a României, pregătindu-se acum să înceapă operațiunile în aproximativ două săptămâni, relevă datele analizate de Profit.ro.

Compania dispune de un avion Boeing 737-400SF, fost al companiei CargoLogic din Germania.

„Această etapă importantă marchează finalizarea cu succes a unui proces riguros de certificare și reprezintă un pas cheie în drumul Gryphon Air spre a deveni un operator de încredere și de înaltă calitate pe piața aviației.

