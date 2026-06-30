O nouă demisie a unui parlamentar din grupul partidului Dianei Șoșoacă: „Un grup parlamentar nu poate funcționa doar prin frică și umilință”

Deputata Andreea Petronela Cîmpianu a anunțat marți, în plenul Camerei Deputaților, că își dă demisia din grupul parlamentar al S.O.S. România. Este a doua demisie în aceste zile din grupul partidului condus de Diana Șoșoacă.

„Un partid politic nu poate să depindă exclusiv de voința unui singur om. Un grup parlamentar nu poate funcționa doar prin frică și umilință. Diaspora are un mesaj important – Stop joc”, a spus deputata în plen.

Într-o declaraie pentru HotNews, ea a acuzat că „Diana Șoșoacă a înlocuit dialogul cu comanda, respectul cu jignirea și dezbaterea a fost înlocuită cu acuzații”: „Iar loialitatea a fost cerută necondiționat, dar niciodată nu a fost răsplătită cu încredere”.

Întrebată dacă are vreo ofertă de a trece la alt partid, deputata a spus că „deocamdată nu”.

„Deocamdată pe nimeni pentru că eu rămân neafiliată. Eu sunt o persoană de dreapta. Îmi place dezbaterea”, a mai afirmat deputata, întrebată de HotNews pe cine ar alege, între PSD și PNL, dacă acestea i-ar cere să adere la grupul lor parlamentar.

Andreea Petronela Cîmpianu este deputată de diaspora și a fost aleasă pe listele electorale ale S.O.S. România. În prezent, în grupul SOS din Camera Deputaților mai sunt 13 parlamentari, în timp ce grupul senatorilor SOS a fost dizolvat, în urma plecărilor din partid.