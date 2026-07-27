O nouă dronă în spațiul aerian al României. Au fost ridicate două avioane F-16

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, „o țintă aeriană” la est de Sulina, anunță Ministerul Apărării Naționale. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea.

Potrivit MApN, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08:53 pentru monitorizarea situației.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08:47”, a anunțat MApN, într-un comunicat.

Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean, a precizat Armata.

Trei drone doborâte de armată în 48 de ore

Incidentul vine după ce piloții Armatei Române au doborât trei drone care au intrat în spațiul aerian al României, în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026. Toate cele trei drone au fost doborâte cu rachete trase de pe avioane F-16.

Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.