Trei drone în tot atâtea zile doborâte de armată. Câte aparate au violat spațiul aerian românesc de la începutul războiului

Ministerul Apărării a prezentat bilanțul privind încălcarea spațiului aerian de către aparate fără pilot de la începutul războiului.

Un avion F-16 a doborât pentru a treia zi la rând o dronă care a intrat neautorizat pe teritoriul României.

Bilanțul intervențiilor privind dronele indică distrugerea a trei drone în succesiune rapidă în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.

Bilanțul MApN:

• au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România;

• în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național (ultima pe 26 iulie 2026);

• în circa 50 de situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.

În anul 2026

• au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România;

• în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită;

• în 18 situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național (26 iulie 2026);

• în 3 situații drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române (ultima pe 26 iulie 2026);

• în 16 situații au fost identificate fragmente de drone/drone pe teritoriul României.