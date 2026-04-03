O nouă ieftinire considerabilă la pompă. Cât costă benzina și motorina azi

Rompetrol a scăzut din nou prețul la benzină. Cea mai ieftină motorină este cea de la Petrom.

Compania care deţine şi operează Petromidia a scăzut azi-noapte prețul benzinei cu 32 de bani/l, prețul pentru un litru ajungând la de 8,59 lei, cu peste 60 de bani sub cel din stațiile Petrom, următoarea cea mai ieftină rețea de alimentare, potrivit Profit.

Ieftinirea din timpul nopții de la Rompetrol vine după o scumpire de 15 bani joi și unei ieftiniri de peste 70 de bani în urmă cu două zile.

Și OMV a redus prețul benzinei cu 10 bani/l, ajungând la 9,33 lei per litru, dar l-a crescut pe cel la motorină cu 10 bani/l, prețul pentru un litru fiind de 10,18 lei vineri dimineață, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor pentru stațiile de alimentare din București.

În stațiile Lukoil, benzina costă 9,22 de lei per litru, la MOL și Socar este 9,43 lei/l, cu peste 80 de bani peste tariful de la Rompetrol.

Vineri dimineața, prețurile la diesel sunt cuprinse între 10,09 lei/l, la Petrom, și 10,28 lei/l , la MOL. La Rompetrol și Lukoil, motorina era 10,27 de lei per litru.

Prețul la motorină va scădea cu 36 de bani/l odată ce guvernul va adopta, cel mai probabil azi, ordonanța de urgență prin care reduce acciza la diesel cu 30 de bani/l.

