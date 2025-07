„O nouă informație șocantă”. Viktor Orbán folosește Ucraina pentru a ataca Comisia Europeană, în pragul anunțării bugetului UE

Premierul maghiar Viktor Orbán a criticat instituirea unui fond pentru Ucraina în noul buget al UE, trasând o legătură între acesta și posibila reducere a fondurilor Politica Agricolă Comună.

„O nouă informație șocantă privind bugetul UE dezvăluie un pariu periculos: Ucraina ar primi o finanțare masivă, în timp ce fermierii europeni ar avea de pierdut. Acest plan riscă să marginalizeze Europa rurală și să amenințe familiile de pe întreg continentul. Bruxelles nu trebuie să abandoneze fermierii europeni pentru a finanța Ucraina”, a spus Orbán într-un mesaj pe platforma X.

⚠️🌾 A shocking new EU budget leak reveals a dangerous gamble: Ukraine would get a massive funding boost, while European farmers lose out. This plan risks sidelining rural Europe and threatening families across the continent. Brussels must not abandon Europe’s farmers to bankroll… pic.twitter.com/J74f27q1ND