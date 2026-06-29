O nouă mare companie, prezentă și în România, anunță că urmează să dea afară 20% din personal

Gigantul din domeniul tutunului British American Tobacco (BAT) a anunțat luni intenționează să-și reducă forța sa de muncă la nivel global cu aproximativ 20%, pe măsură ce avansează programul de transformare pentru reducerea costurilor condus de AI, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Compania listată la Bursa de la Londra a precizat într-un comunicat că va renunța la 5.500 de angajați și va muta încă 3.500 de funcții către firme terțe, inclusiv Accenture, ceea ce va afecta în total 9.000 locuri de muncă.

Concedierile exclud Statele Unite, ca mai mare piață a companiei, a informat BAT.

Firma a precizat într-un comunicat că cea mai mare parte a schimbărilor a fost deja discutată cu angajații, restul consultărilor fiind efectuate în concordanță cu reglementările locale.

Până în 2028, programul de reducere a costurilor ar urma să adauge economii suplimentare anuale de 600 milioane de lire sterline (793 milioane de dolari), suma de 500 milioane de lire sterline fiind obiectivul vizat până în 2027.

BAT e prezentă și în România de mai bine de 25 de ani.