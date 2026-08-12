David Popovici, o nouă medalie de aur la Europene. Performanță istorică, în finala de la Paris

David Popovici, campionul mondial și european en-titre al probei, a cucerit aurul la 100 m liber și la ediția din 2026 a Campionatelor Europene de Natație, miercuri, la Paris.

Românul a încheiat cursa de miercuri seară cu un timp de 46,56 de secunde, cel mai bun din istoria de competiției, după ce tot el stabilise recordul, în semifinale, la 46,72.

David Popovici câștigase titlul european și la edițiile din 2022 (Roma) și 2024 (Belgrad), atât în proba de 100 metri liber, cât și în cea de 200 m liber.

Astfel, el a devenit în această seară al doilea înotător din istorie care câștigă aurul european la 100 m liber în trei ediții consecutive, după rusul Aleksandr Popov, potrivit GOLAZO.

Joi urmează seriile și semifinalele probei de 200 m liber. Finala probei va avea loc vineri seară.

Înaintea calificării în semifinalele de la 100 m liber, sportivul legitimat la CS Dinamo declara că este „foarte bine pregătit”.

„Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins. Fără nicio aroganță aici, sunt foarte bine pregătit. Am preferat să depun munca foarte grea la antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Eu zic că pregătirea cu Pan Zhanle și-a spus cuvântul”, spunea Popovici, citat de GOLAZO.