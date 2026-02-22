O nouă mutare anunțată de Trump pentru Groenlanda: „Este pe drum”. Reacția fermă a Danemarcei

Oameni care se opun politicii președintelui american Donald Trump față de Groenlanda protestează în fața consulatului SUA din Nuuk, Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026. FOTO: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Statele Unite intenționează să trimită în Groenlanda o navă-spital, a anunțat președintele Donald Trump, care a amenințat de mai multe ori în ultima perioadă că va anexa Groenlanda. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacționat spunând că insula arctică din componența Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de inițiativă.

Sâmbătă, președintele american a anunțat pe rețeaua sa Truth Social că nava „îi va îngriji pe mulți oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo”, afirmație despre care dpa apreciază că ar putea crește tensiunile dintre SUA și Danemarca, aliate în cadrul NATO, scrie Agerpres.

„Este pe drum!”, a adăugat președintele american, spunând că este o navă-spital „grozavă”.

Donald Trump a precizat că operațiunea este realizată în coordonare cu Jeff Landry, pe care în decembrie l-a numit emisar special al SUA pentru Groenlanda.

Marina militară americană dispune de două nave-spital cu câte 100 de paturi, inclusiv 80 pentru terapie intensivă, desfășurate în general după dezastre naturale cum ar fi cutremurele sau uraganele, precum și pentru asistență în porturi din SUA la apogeul pandemiei de coronavirus. Navele-spital au echipaje minimale, în timp ce stau la ancoră, astfel că mobilizarea efectivelor complete nu se poate face imediat.

Reacția Danemarcei

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacționat duminică la anunțul președintelui american Donald Trump, scrie AFP, conform Agerpres.

„Populația groenlandeză primește îngrijirle medicale de care are nevoie. Le primește fie în Groenlanda, fie, dacă e nevoie de un tratament special, în Danemarca. Nu este deci cazul să fie nevoie de o inițiativă sanitară specială în Groenlanda”, a declarat Poulsen pentru televiziunea daneză DR.

Poulsen a remarcat că Trump trimite tot timpul mesaje scurte despre Groenlanda, ceea ce constituie, „fără îndoială, expresia noii normalități instalate în politica internațională”.

Groenlanda, cu o populație de circa 57.000 de locuitori, nu a raportat recent necesități medicale semnificative, care să justifice prezența unei nave-spital.

Sistemul de sănătate public include clinici și spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazurile complexe, iar ocazional pacienții sunt transferați în Danemarca, menționează dpa. AFP arată că în teritoriul arctic autonom, la fel ca în întreg regatul danez, accesul la asistența medicală este gratuit. Chiar la începutul acestei luni, guvernul groenlandez a semnat un acord cu Copenhaga pentru ameliorarea tratamentului insularilor în spitalele de pe continent.

Președintele american a amenințat de mai multe ori în ultimele săptămâni că va anexa Groenlanda, teritoriu danez, tensionând relațiile transatlantice. Țări europene precum Germania, Regatul Unit sau Franța au susținut Danemarca și Groenlanda, respingând ideea transformării insulei arctice în teritoriu american.