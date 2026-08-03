O nouă mutare făcută de Zelenski: Negociatorul-șef din discuțiile de pace Rustem Umerov, numit la conducerea spionajului ucrainean

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe Rustem Umerov la conducerea serviciului de informații externe, luni, dar a precizat că acesta se va ocupa în continuare de discuțiile de pace, cu misiunea de a obține o soluție diplomatică pentru încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters.

Negociatorul-șef al Ucrainei din discuțiile de pace, Rustem Umerov, va părăsi conducerea Consiliului de Securitate consultativ, care va fi preluată de fostul ministru de interne Ilgor Klîmenko.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut mai multe mutări la nivelul posturilor de conducere din aparatul de stat începând de luna trecută, înlocuindu-l inclusiv pe popularul Mihailo Fedorov de la conducerea Ministerului Apărării, o decizie întâmpinată cu proteste. Apoi, la presiunea publică, l-a demis pe Oleksandr Sîrskîi de la șefia statului major al armatei.

Reorganizarea a stârnit critici

Criticii susțin că reorganizarea inițiată de șeful statului nu a fost explicată corespunzător și că a oferit prea puține justificări pentru mutarea de luni. Klîmenko, care preia acum conducerea Consiliului de Securitate, fusese considerat unul dintre potențialii succesori ai lui Fedorov la Ministerul Apărării, însă a fost trecut cu vederea.

Criticii lui Volodimir Zelenski îl acuză pe președinte că rotește în funcții de conducere persoane din cercul său restrâns de aliați.

Președintele a spus că scopul reorganizării demarate în iulie are în vedere pregătirile necesare pentru încă o iarnă grea, pe fondul temerilor că Rusia va lansa atacuri masive asupra sistemului energetic al Ucrainei.

Rustem Umerov, care a fost ministru al apărării între 2023 și 2025, a condus echipa ucraineană în negocierile de pace. De asemenea, el supraveghează negocierile referitoare la acorduri de drone cu aliații Ucrainei.