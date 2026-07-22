Ultimul mesaj al lui Sîrskîi înainte să plece de la comanda armatei ucrainene. Câți km. pătrați spune că au fost recuceriți anul acesta

Ucraina a eliberat 743 de kilometri pătrați de teritoriu anul acesta, a spus Oleksandr Sîrskîi miercuri, ziua în care predă comanda armatei ucrainene după ce a fost demis de președintele Volodimir Zelenski.

Într-un mesaj postat pe Telegram, generalul Sîrskîi a spus că este important în ce stare predă câmpul de luptă,

„Anul acesta, sub comanda mea, au fost eliberate 743 de kilometri pătrați din teritoriul nostru. Armata, care acum doi ani ducea o apărare grea, astăzi trece la ofensivă”, a afirmat el

„Îi predau succesorului meu o armată care nu doar se apără, ci se află în ofensivă — cu inițiativă, cu o structură bine organizată și cu oameni care știu cum să învingă inamicul. Și sper din toată inima că această ofensivă va continua. Avem tot ce ne trebuie pentru asta”, a adăugat fostul comandant general al forțelor armate ale Ucrainei.

Zelenski l-a demis marți pe Sîrskîi de la conducerea armatei și a anunțat că l-a numit la comandă pe Mîhailo Drapatîi.

Decizia lui Zelenski de a-l înlocui a fost luată în contextul valului de proteste care au izbucnit la Kiev și în alte zone din Ucraina după ce l-a demis pe popularul Mihailo Fedorov de la Ministerul Apărării.

La o zi după ce a fost demis președinte, fostul ministru a declarat într-o conferință de presă că îndepărtarea sa s-a produs ca urmare a unui ultimatum dat de Sîrskîi lui Zelenski.

Sîrskîi ocupa funcția de comandant suprem de la începutul anului 2024, după ce a jucat un rol cheie în apărarea Kievului în primele zile ale războiului, dar și în contraofensiva fulgerătoare prin care au fost recucerite zone întinse din regiunea Harkov din nord-estul țării, în 2022.

Cu toate acestea, el a fost ținta unor critici severe din cauza stilului său rigid de comandă, despre care unii militari au afirmat că a dus la pierderi de trupe nejustificat de mari, notează Reuters.

Momente notabile din cariera lui

Pe parcursul ascensiunii sale în armata ucraineană, Sîrskîi a fost o perioadă la comanda „operațiunii antiteroriste” pe care o lansase Kievul ca să respingă invazia rusă din estul Ucrainei în 2014.

Până în 2020 avea să devină comandant al forțelor terestre, iar în 2022 juca un rol cheie în apărarea Kievului și în contraofensiva de succes din Harkov.

În 2023 a condus trupele ucrainene în Bătălia de la Bahmut, unde a ales să ducă o luptă defensivă de uzură, pe care Ucraina avea să o piardă în cele din urmă. După acest episod, unii militari ucraineni au început să îl numească „măcelarul” în mod batjocoritor, potrivit Kyiv Independent.

În 8 februarie 2024 l-a înlocuit pe Valerii Salujnîi la comanda statului major al armatei ucrainene. Din această postură, a continuat să conducă într-un stil rigid și inflexibil, mai susține publicația ucraineană.

În unele cazuri, pentru a evita o catastrofă, unitățile ucrainene au ales să nu îi mai urmeze ordinele, cum s-a întâmplat în bătălia de la Avdiivka, când forțele ucrainene s-au retras din oraș, fără consimțământul lui, ca să evite o încercuire rusească.

Una dintre marile sale reforme din poziția de șef al statului major a fost crearea „forțelor de asalt”, o ramură separată a forțelor terestre, care se aflau efectiv sub controlul său personal.

Această nouă ramură a armatei a beneficiat de cea mai mare parte a soldaților mobilizați – până la 1.000 pe lună în unele cazuri – în timp ce brigăzile mecanizate regulate primeau mult mai puțini.

Forțele de asalt au fost acuzate că aplică un tratament brutal soldaților mobilizați și lansează atacuri care duc adesea la pierderi ucrainene masive, conform Kyiv Independent.