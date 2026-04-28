O nouă rachetă low-cost vine din SUA și promite o rază la fel de mare precum temutele Tomahawk

O nouă rachetă de croazieră low-cost, dar care promite o rază de acțiune similară cu a mult mai cunoscutelor rachete americane Tomahawk, a fost prezentată în Statele Unite. RAACM-ER promite să atingă ținte la peste 1.800 de kilometri, dar la un cost mult redus.

RAACM-ER este, de fapt, o versiune cu rază de acțiune mai mare a rachetei de croazieră accesibile și adaptabile rapid (RAACM), scrie The War Zone. Noua rachetă a fost prezentată de CoAspire în cadrul expoziției Sea-Air-Space 2026, desfășurată în Washington D.C.

Produsul prezentat vine chiar la doar câteva zile după ce Forțele Aeriene ale SUA au lansat o cercetare de piață pentru o nouă familie de rachete accesibile ca preț – Family of Affordable Mass Missiles — Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Dorința Forțelor Aeriene SUA este să găsească noi de atac cu rază lungă de acțiune și cost redus, destinate în special țintelor de suprafață.

Varianta originală RAACM este o rachetă de croazieră modulară și ieftină, care utilizează imprimarea 3D pentru a reduce costurile și a permite o creștere rapidă a ritmului de producție, spune Doug Denneny, fondatorul și CEO-ul companiei CoAspire.

„Când am proiectat RAACM-ul original, știam că va avea dimensiunile unui GBU-38 JDAM”, a explicat Denneny, referindu-se la versiunea de circa 226 de kg a bombei ghidate Joint Direct Attack Munition (JDAM).

„Când optezi pentru această dimensiune, raza de acțiune nu este la fel de mare ca în cazul unei variante mai mari. Așa că ne-am dorit cu adevărat să punem în practică tot ce am învățat și acum avem o versiune cu rază de acțiune extinsă”, spune Denneny.

Un Tomahawk anti-navă costă 3,6 milioane de dolari

Potrivit producătorului, noaua RAACM-ER are o rază de acțiune mai mare de 1.000 de mile marine, adică peste 1.800 de km.

Publicația The War Zone scrie că atunci când vine vorba de rachete antinavă, singura armă din inventarul SUA care se apropie de această rază este BGM-109 Block V Maritime Strike Tomahawk (MST), o rachetă de croazieră ce poate fi lansată de pe distrugătoare, submarine și de pe sistemul Typhon al Armatei SUA. Problema este că o singură rachetă MST costă 3,64 milioane de dolari, potrivit Marinei.

RAACM-ER ar avea o rază de luptă similară, dar la un cost mult redus, spune producătorul fără să dea cifre exacte. Și, similar cu MST, noua rachetă poate fi lansată de pe toate platformele, inclusiv din lansatoare de la sol dacă i se adaugă un propulsor suplimentar.

De ce arată RAACM-ER la fel ca o altă armă deja aflată în inventarul SUA

În ciuda denumirii, RAACM-ER este de fapt un model nou de rachetă de crozieră, nu o modificare a originalei RAACM.

„Inginerii noștri au venit la noi și ne-au întrebat: «Hei, dacă tot facem una mai mare, ar trebui să-i dăm același aspect?». Suntem o companie de inginerie, așa că am spus să optimizăm volumul de combustibil, să optimizăm caracteristicile de supraviețuire, să optimizăm fizica, astfel încât această rachetă să poată merge cât mai departe posibil și să poată transporta senzorii necesari. De aceea are această formă ușor diferită”, spune fondatorul CoAspire.

La design, RAACM-ER amintește oarecum de racheta AGM-158 Joint Air-To-Surface Standoff Missile (JASSM) aflată deja în operarea SUA și a altor state aliate, în ceea ce privește aspectul și capacitățile, dar producătorul spune că evită să facă o comparație directă, scrie The War Zone.

„Fizica este fizică. Când oamenii se uită la forme, acestea par similare, dar la fel cum un Airbus seamănă cu un Boeing, ceea ce contează cu adevărat este ceea ce au diferit în interior, și astfel diferim în multe privințe”, spune fondatorul CoAspire.

Un F-35 lanseaza o racheta AGM-158 JASSM, Foto: Mariusz Burcz / Alamy / Alamy / Profimedia

„Cel mai important lucru este producția în serie la prețuri accesibile”

În ceea ce privește senzorii de la bord, RAACM-ER este echipat în prezent cu un sistem de navigație GPS, potrivit pentru lansare din aer, de la sol și de la suprafață.

„Atât RAACM, cât și RAACM-ER au, de asemenea, un senzor cu infraroșu de undă lungă în partea din față, așa că avem posibilitatea să căutăm și să găsim ținte”, a explicat Denneny,

RAACM-ER, la fel ca modelul RAACM înaintea sa, este o rachetă optimizată să fie ieftină, iar acest lucru este punctul său forte. Producătorul spun că „cel mai important lucru este producția în serie la prețuri accesibile. Asta înseamnă menținerea costurilor la un nivel scăzut, astfel încât țara noastră și aliații noștri să poată achiziționa aceste sisteme la scară largă”.

„Al doilea lucru este să folosim cât mai multe piese comerciale disponibile pe piață, astfel încât să nu fim legați de un singur furnizor pentru nimic. Ultimul lucru este să avem ceva care să poată supraviețui contramăsurilor inamice și, de asemenea, să lovească ținta, indiferent dacă aceasta este staționară sau în mișcare. Acestea sunt cerințele principale.”, a explicat cofondatorul CoAspire.

Compania a confirmat că intenționează să testeze racheta RAACM-ER „foarte curând”, dar nu a dat detalii precise.