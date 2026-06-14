O nouă reacție din PNL după nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat: „La ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică…”

Unul dintre cei mai influenți lideri PNL din Ardeal, Robert Sighiartău, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a ales să intre în conflict cu PNL prin desemnarea lui Veștea.

„În această dimineață, la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică, președintele Nicușor Dan și-a asumat deschis și fără echivoc confruntarea cu Partidul Național Liberal. Prin desemnarea pentru funcția de premier a unui prim-vicepreședinte al PNL, fără consultarea partidului și fără existența unui mandat din partea acestuia, președintele a ales să intervină direct în viața internă a Partidului Național Liberal”, acuză Sighiartău.

Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / George Călin

Aceste spune că acest gest nu face altceva decât să confirme o suspiciune deja existentă: că îndepărtarea lui Ilie Bolojan a fost parte a unei strategii asumate împreună cu PSD”.

Sighiartău crede că scopul mișcării lui Dan este „ fragmentarea Partidului Național Liberal”, dar că partidul ar trebui să rămână pe „drumul început împreună cu Ilie Bolojan!”.