O nouă tabără militară pentru trupele NATO va fi construită într-o țară baltică. Când va fi gata

Lituania construiește o nouă tabără militară la baza de pregătire Rudninkai, aflată în apropiere de frontiera cu Belarus, pentru a găzdui soldați germani și alte trupe NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării din această țară.

Noua tabără va putea primi peste 1.000 de soldați care vor participa la exerciții militare în țara baltică, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Pe o suprafață de șapte hectare vor fi construite clădiri rezidențiale și de sprijin, împreună cu infrastructura tehnică și legăturile de transport, valoarea costurilor fiind estimată la 40 de milioane de euro. Lucrările de construcție urmează să se încheie în prima jumătate a anului 2028.

Forțele armate germane creează în prezent Brigada 45 blindate în Lituania, aceasta fiind prima desfășurare militară externă permanentă a Germaniei după Al Doilea Război Mondial. Această desfășurare a fost propusă de guvernul german ca răspuns la amenințarea în creștere din partea Rusiei, iar brigada a fost activată în mod oficial în aprilie 2025.

Este de așteptat ca anul viitor brigada să fie deplin operațională ca unitate de luptă, cu un efectiv total de 4.800 de soldați și 200 de angajați civili. Aproximativ 2.000 de membri ai brigăzii sunt în prezent staționați în Lituania.

Rudninkai va avea rolul de bază principală a brigăzii.

Cazarmele urmează să fie construite într-o zonă împădurită ce a fost desemnată drept teren de antrenament militar lituanian conform unei legi speciale în mai 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în Ucraina.