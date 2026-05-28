O nouă televiziune în România anunțată de Antena. Un post TV dispare, însă e înlocuit imediat

Antena Group a anunțat miercuri lansarea unui post de televiziune dedicat gătitului, care va difuza emisiuni culinare, dar și de călătorii.

Este vorba despre postul TV Chefi.ro, care va lua locul postului tematic-muzical ZU TV. Antena Group a cerut recent CNA transformarea ZU TV într-o televiziune generalistă, solicitare care a fost aprobată.

Televiziunea Chefi.ro va fi lansată începând cu 15 iunie, potrivit Pagina de Media.

„După succesul fenomenului Chefi la cuțite, Chefi.ro propune o extensie naturală a acestui teritoriu editorial: o televiziune și un site dedicate pasionaților de gătit, de viață echilibrată, de experiențe urbane, de travel, cultură și entertainment pozitiv”, a transmis Antena Group, într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, Chefi.ro va dezvolta un mix editorial, construit în jurul mai multor zone de conţinut.

„Cooking-ul devine punctul central al unor teme variate și relevante – de la sănătate și familie, până la socializare, călătorii, cultură și experiențe care definesc stilul de viață modern, rezultând astfel un spațiu editorial modern, pozitiv și inspirațional, construit pentru consum de familie și pentru un public urban, activ, interesat de un stil de viață contemporan”, potrivit companiei de televiziune.

Cum arată grila de programe a televiziunii

În grila noii televiziuni se vor regăsi titluri precum: Chefi la cuțite, My Kitchen Rules, Hello Chef, Star Chef, Meniu de Vedetă, Medicool, Stanley Tucci: Searching for Italy, Eva Longoria: Searching for Mexico / France, Remarkable Places to Eat, Michel Roux Down the River, dar şi un format live de food, lifestyle şi wellbeing – Poftiți la ştiri. Această producție proprie live zilnică va aduce în prim-plan teme actuale și utile pentru publicul larg: alimentație, sănătate, experiențe urbane, tendințe culinare, stil de viață contemporan și recomandări practice pentru familie.

„Chefi.ro se adresează unui public urban şi naţional, cu focus pe segmentul 18–54 ani, interesat de cooking, entertainment, sănătate, travel, experienţe culturale, viaţă de familie şi lifestyle contemporan”, a menționat Antena.