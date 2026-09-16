O nouă televiziune se lansează în România. Este deținută de un fost redactor-şef al Evenimentul Zilei 

Agrointeligenţa, publicaţie online cunoscută în lumea agricultorilor, intră în zona de televiziune clasică. Agrointeligenţa TV, o televiziune cu profil agro-informativ, a primit miercuri licență de la Consiliul Naţional al Audiovizualului, scrie Pagina de Media.

Postul de televiziune este deținut de Vlad Macovei, fondator și CEO al grupului Agrointeligenta și fost redactor-şef la Evenimentul Zilei.

„O licenţă de comunicaţii audiovizuale este pasul firesc pentru proiectul Agrointeligenţa. Noi nu pornim cu ideea de a construi un proiect media de la zero. Agrointeligenţa există din 2012 şi am construit o comunitate puternică în jurul agriculturii”, le-a spus Vlad Macovei membrilor CNA, conform Pagina de Media.

El a mai spus că Agrointeligenţa TV este gândit ca un loc în care „agricultura şi mediul rural românesc să fie subiecte nu ocazionale, ci într-o formă susţinută, continuată, să fie subiectul principal al zilei”.

Agrointeligenţa TV este gândită ca o televiziune cu emisie permanentă, 24 de ore din 24, de luni până duminică.

Potrivit proiectului depus la CNA, 65% din grila postului va fi reprezentată de programe de informare, iar alte 15% vor fi programe educative. 45% din conţinut va fi producţie proprie, în timp ce 55% va proveni de la alţi producători. Nu sunt prevăzute programe retransmise.