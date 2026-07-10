O nouă tentativă de asasinat împotriva lui Trump: Israelul avertizează SUA cu privire la un complot al Iranului

Israelul a transmis Statelor Unite informații despre un nou plan recent al Iranului de a-l asasina pe președintele american Donald Trump, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Avertismentul, despre care a relatat prima dată Wall Street Journal, adaugă un nou element de tensiune pe fondul neînțelegerilor din jurul acordului de încetare a focului de 60 de zile, care acum este compromis. Una dintre sursele consultate de CNN a afirmat că avertismentul a fost transmis săptămâna aceasta.

O altă sursă a precizat că, deși SUA au înregistrat un flux constant de informații în ultimele săptămâni cu privire la posibile planuri de asasinat, atenționarea din partea Israelului este nouă și se referă la un complot specific.

Alți oficiali americani au sugerat că raportul israelian ar putea fi o încercare de a influența decizia lui Trump, în contextul în care acesta analizează posibilitatea intensificării acțiunilor militare americane împotriva Iranului.

Detaliile complotului împotriva lui Trump nu au fost clarificate imediat, iar două surse au afirmat că SUA nu îl verificaseră independent și nici nu îl urmăreau înainte de avertismentul israelian.

Guvernul american avertizează de mult timp că Iranul ar putea încerca să-l ucidă pe Trump ca represalii pentru atacul cu drone din 2020 pe care acesta l-a ordonat și în urma căruia a fost ucis generalul iranian de rang înalt, Qasem Soleimani.

Fostul președinte a mai supraviețuit unei tentative de asasinat în iulie 2024, în timpul unui miting electoral din Pennsylvania.

„Vor să-l elimine pe liderul SUA — adică pe mine”

Solicitată să comenteze avertismentul israelian, despre care a relatat pentru prima dată Wall Street Journal, Casa Albă a făcut referire la recentele declarații ale lui Trump privind intenția Iranului de a-l ucide.

„Vor să-l elimine pe liderul SUA — adică pe mine”, le-a spus Trump reporterilor miercuri. „Sunt pe orice listă. Am văzut azi-dimineață că sunt pe fiecare dintre listele lor. Și până acum, cred că am avut puțin noroc, dar poate că asta nu va dura prea mult. Aceștia sunt oameni răi și bolnavi. Și trebuie să eradicăm acel cancer. Acel cancer. Știți ce trebuie să faceți? Trebuie să extirpați cancerul din timp. Și asta este părerea mea.”

Ulterior, Trump a spus că a aflat recent de o nouă listă care îl plasa pe primul loc printre țintele de asasinat ale Iranului, deși nu este clar dacă se referea la noile informații ale serviciilor secrete israeliene.

În weekend, mulțimi de iranieni au cerut moartea liderului de la Casa Albă în timpul ceremoniei funerare a Liderului Suprem asasinat, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.

Două surse familiarizate cu informațiile recente ale serviciilor secrete americane au declarat că comunitatea de informații urmărește mai mulți actori care au discutat despre atacuri, fără să treacă la fapte. Agențiile de informații sunt îngrijorate de posibilitatea ca Iranul să vizeze o serie de înalți oficiali actuali și foști.

Totuși, aceeași sursă a menționat că raportul israelian este considerat — în parte — ca făcând parte dintr-un efort mai amplu al Israelului de a influența procesul decizional al lui Trump în ceea ce privește Iranul, unii membri ai comunității de informații fiind întotdeauna sceptici față de rapoartele israeliene.

Negocieri în culise

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu are încredere în diplomația lui Trump cu Iranul, iar certurile lor pe tema atacurilor din Liban au încurcat și mai mult negocierile. Cei doi au vorbit la telefon joi, iar Netanyahu urmează să vină la Washington.

Chiar dacă atacurile au reînceput și Trump a zis că înțelegerea cu Iranul s-a terminat, în culise încă se discută, a spus joi un alt oficial american. Washingtonul și Teheranul lucrează pentru a ajunge la un acord nuclear până la jumătatea lunii august.