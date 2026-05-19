O organizație americană cu sediul la New York a adus o investiție olandeză în HotNews. „Au semnat pentru 17% din acțiuni”

Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu, acționarii grupului de presă românesc ZYX Publishing Group, au anunțat marți printr-o scrisoare către public că Pluralis B.V., un fond de investiții din Olanda, inițiat de organizația americană MDIF și dedicat susținerii presei independente, a achiziționat un pachet minoritar în HotNews.

Marți, la prânz, doi reprezentanți ai MDIF și Pluralis au discutat la București cu jurnaliștii HotNews și au răspuns întrebărilor redacției.

Dacă achiziția va fi aprobată de Consiliul Concurenței, acționarii principali ai HotNews devin: Dragoș Vîlcu – om de afaceri în producție video, Răzvan Ionescu – Publisher HotNews și Pluralis B.V. (fond de investiții inițiat de MDIF).

Vineri 15 mai, a fost semnat contractul privind o investiție minoritară a companiei olandeze Pluralis B.V. în publicațiile ZYX Publishing Group, editorul HotNews, prin intermediul organizației Media Development Investment Fund (MDIF), au comunicat acționarii HotNews, Vîlcu și Ionescu, în scrisoarea publică.

Întâlnire în redacția HotNews

Cei doi reprezentanți prezenți în România pentru anunțul investiției sunt Marcin Gadzinski, director de programe MDIF pentru Europa, și Grzegorz Kossakowski, director de investiții al MDIF.

Marcin Gadzinski a fost jurnalist la Gazeta Wyborcza, iar Grzegorz Kossakowski a lucrat tot la publicația poloneză, una dintre cele mai mari din Europa de Este, ca CFO.

Acționarii români au comunicat faptul că s-a semnat pentru 17% dintre acțiuni.

Se așteaptă acordul Consiliului Concurenței

„Investiția se află în procesul de aprobare al Consiliului Concurenței și va fi sub forma unei majorări de capital în ZYX Group, cu sediul în București”, se arată în scrisoarea oferită publicității.

Contractul a fost semnat de Harlan Mandel, CEO MDIF, în numele Pluralis B.V., fondul de investiții pe care îl administrează. Pluralis este o societate înregistrată în Olanda, care își definește misiunea ca fiind „investiția în asigurarea unei prese independente și dinamice în întreaga Europă”.

Fondată în 1996, „MDIF este o corporație non-profit înregistrată la New York, cu statut de organizație caritabilă publică 501(c)(3). Activăm în țări în care accesul la știri și informații de încredere este amenințat”, conform descrierii proprii.

În sectorul mass-media, MDIF a investit 327 de milioane de dolari în 157 de companii din 50 de țări. În Europa, prin intermediul Pluralis, au mai fost făcute investiții în grupul Gremi Media din Polonia, Petit Press din Slovacia, grupul Telegram din Croația și Ukrainska Pravda din Ucraina.

Scrisoarea susține că „Acționarii și investitorii Pluralis sunt un grup prestigios de companii media europene, fundații care susțin democrația și investitori de impact și includ: Fundația Regelui Baudouin al Belgiei (Belgia), compania de presă Mediahuis (Belgia), Soros Economic Development Fund (SUA), Fundația ERSTE (Austria), Trustul Tinius (Norvegia), Fundația OAK (Elveția) și MDIF”.

În afară de HotNews, ZYX Publishing Group conține publicațiile Golazo, StartupCafe, Totuldespremame, LoveDeco, SmartLiving și B365 și studioul CreaZYX.