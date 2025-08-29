O organizație județeană a PSD, scrisoare deschisă pentru Bolojan: „Doar tăiați, desființați, demolați!”

Organizația județeană PSD Iaşi îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunțe la măsurile de restrângere a cheltuielilor care vizează primăriile. Social-democrații ieșeni îl acuză pe premier că duce România pe un drum greșit, care va face ca pe unele primării „să fie pus lacătul”.

Organizaţia ieşeană a PSD a transmis, vineri, o scrisoare premierului Ilie Bolojan, documentul fiind semnat de parlamentarii social-democraţii ieşeni, de consilierii judeţeni şi de cei 47 de primari ai partidului din judeţ, informează News.ro.

„Domnule premier, doar tăiaţi, demolaţi, desfiinţaţi. Dar nu investiţi, nu creaţi, nu empatizaţi. Duceţi România pe drumul greşit. Opriţi-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităţilor şi împotriva bunului-simţ – atunci mai bine ieşim de la guvernare”, se arată în documentul transmis premierului de PSD Iaşi.

Social-democraţii ieşeni reclamă faptul că măsurile referitoare la administraţiile locale, cuprinse în Pachetul 2, vor paraliza activitatea în primăriile comunelor şi oraşelor mici.

„Plata indemnizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi şi a însoţitorilor transferată către primării înseamnă, pe scurt, faliment. 80% dintre localităţile judeţului Iaşi vor intra în incapacitate de plată, nu vor putea acoperi aceste costuri. În mediul rural, cei peste 500.000 lei cât înseamnă contribuţiile la nivel local, ca medie anuală, ne pot aduce în situaţia de a pune lacătul pe primării”, afirmă social-democraţii ieşeni.

Totodată, PSD Iaşi susţine că oamenii vor plăti impozite aproape duble pentru case şi autoturisme, iar primăriile vor fi puse în situaţia ”ingrată” de a încasa bani suplimentari de la cetăţeni fără a putea oferi servicii mai bune.

Potrivit PSD Iaşi, concedierea a 25 la sută dintre angajaţii primăriilor va conduce la blocaje în funcţionare.

„Domnule prim-ministru, în ceasul al doisprezecelea, vă solicităm să nu mai aplicaţi măsuri fără o amplă consultare şi fără a identifica cele mai bune soluţii. Cererea noastră are în spate sute de mii de ieşeni ale căror vieţi vor fi bulversate. Vorbim în numele parlamentarilor, consilierilor judeţeni şi a 47 de primari PSD din judeţul Iaşi, dar vorbim şi în numele celor din PNL care, deocamdată, nu sunt vocali în spaţiul public, dar împărtăşesc aceleaşi temeri”, se mai arată în scrisoarea PSD Iaşi.