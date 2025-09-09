O pană de curent „cu totul ieșită din comun” a lăsat capitala Germaniei în întuneric. Poliția suspectează „o mână criminală”

9 septembrie 2025, Berlin: Un polițist dirijează traficul la intersecția Adlergestell/Dörpfeldstraße din Adlershof. Semafoarele nu funcționează din cauza penei de curent masive din sud-estul Berlinului. FOTO: Jens Kalaene / DPA / Profimedia

Zeci de mii de locuințe din Berlin erau fără electricitate marți în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a transmis, pentru AFP, poliția locală, care nu exclude o incendiere cu „motivație politică”.

Incendiul a survenit în cursul nopții, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliției berlineze, potrivit Agerpres.

Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 (01.00 GMT) a dimineții.

Poliția a precizat că incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuințe și 3.000 de firme.

Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează rețeaua electrică a declarat că 50.000 de clienți au fost afectați și că, spre ora 10.00 GMT, furnizarea de energie electrică fusese restabilită pentru 15.000 dintre ei.

Totuși, amploarea acestei pene de curent este „cu totul ieșită din comun”, a menționat el.

Poliția suspectează că incendiul a fost provocat de o „mână criminală” și „nu exclude o motivație politică”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a evoca piste mai precise în ce privește mobilul.

Existența unei „mâini criminale” ar putea explica „tipul de instalație vizat” și pagubele provocate, a adăugat ea.

Poliția judiciară a prelua ancheta și caută indicii în zonă.

Mai multe azile de bătrâni, școli, grădinițe, precum și linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.