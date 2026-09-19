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Opinii /

O pauză de la „frenezia politică”: Bucureștiul și-a făcut o insulă dintr-un loc tragic și mi se pare cel mai frumos spațiu natural din oraș 

Senior editor (administrație publică locală, mediu, patrimoniu, cultură, evenimente)

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Construită din molozul clădirilor căzute la cutremurul din 4 martie 1977 și lăsată în paragină după Revoluție, Insula de pe Lacul Morii a fost complet transformată și redată publicului vineri, 18 septembrie.

  • Malul înalt de beton a fost demolat, transformat în amfiteatru pe care oamenii pot ajunge la apă.
  • În jur au apărut pontoane plutitoare, de pe care poți pleca cu caiacul, barca sau SUP-ul, insule pentru păsări.
  • Ce se poate face pe uscat. 
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