O piață de mii de miliarde de dolari. La cât vor ajunge cheltuielile globale pentru centrele de date în următorii ani

Cheltuielile globale pentru centrele de date ar urma să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în 2026 şi se vor dubla până la 2.100 de miliarde de dolari la nivelul anului 2028, fiind impulsionate de cererea tot mai mare pentru serviciile de inteligenţă artificială (AI), au estimat analiştii de la BofA Global Research într-un raport publicat vineri, transmit Reuters și Agerpres.

Investiţiile în centrele de date au devenit o sursă de venituri care cresc rapid pentru companiile industriale care produc generatoare, echipamente de construcţii, comutatoare şi sisteme de răcire.

Piaţa centrelor de date, evaluată la 275 de miliarde de dolari în 2022, ar putea ajunge la 2.930 de miliarde de dolari până în 2030, potrivit analiştilor de la BofA.

Inteligenţa artificială este considerată principalul motor care stă în spatele acestei expansiuni, firma de brokeraj estimând că acest fenomen va genera o rată de creştere anuală compusă de 37% la nivelul întregii pieţe, în perioada 2025-2030.

Producătorii de cipuri şi dezvoltatorii de servere se numără printre principalii beneficiari ai extinderii centrelor de date impulsionată de Inteligenţa Artificială, în special în Statele Unite.

Analiştii de la BofA estimează costurile de construcţie ale centrelor de date la 49 de milioane de dolari per megawatt, iar cheltuielile care au legătură cu IT-ul 78% din totalul investiţiilor. În cazul centrelor de date axate pe AI (aşa-numitele Neoclouds), costurile de construcţie se ridică la aproximativ 57 de milioane de dolari per megawatt, însă aceste centre de date beneficiază de pe urma faptului că necesită un spaţiu mai redus comparativ cu centrele de date tradiţionale.

Conform estimărilor firmei de brokeraj, serverele reprezintă cea mai costisitoare componentă a centrelor de date, cu 31,4 milioane de dolari per megawatt, urmate de infrastructura de reţea, care costă 4,8 milioane de dolari per megawatt. Restul componentelor (comutatoare, echipamente de distribuţie a energiei, generatoare, sisteme de alimentare de rezervă şi soluţii de răcire) au costuri cuprinse între 100.000 şi 1,1 milioane de dolari per megawatt.