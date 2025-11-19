O populară destinație turistică vrea să interzică plajele private și pune tunurile pe hotelieri: „Ei cred că dețin marea”

Mai multe destinații turistice populare au luat în ultimii ani măsuri împotriva supraturismului care pune presiuni pe comunitățile locale din cauza numărului mare de vizitatori, însă în Bali autoritățile locale vor să interzică plajele private din cauza acțiunilor hotelierilor și a altor operatori privați, relatează The Independent.

Cea mai populară destinație turistică a Indoneziei a devenit tot mai îngrijorată de dezvoltarea comercială necontrolată, care îngreunează accesul localnicilor la plajele folosite inclusiv în cadrul unor ceremonii religioase importante.

Guvernatorul local Wayan Koster a depus pe 17 noiembrie un proiect de lege privind protecția plajelor și a țărmului la Consiliul Legislativ Regional din Bali (DPRD), pentru a se asigura că accesul public la plajele insulei este protejat.

Koster a declarat că plajele din Bali sunt „extrem de importante” pentru comunitățile locale, atât ca locuri pentru ceremonii religioase, cât și ca spații sociale.

Potrivit presei locale, guvernatorul a criticat activitățile comerciale pentru restricționarea accesului la țărmurile de pe întreaga insulă.

Guvernatorul din Bali i-a criticat dur pe hotelieri

„Accesul la plajă pentru ceremonii [religioase] Segara Kerthi sau Pakelem devine tot mai limitat”, a subliniat Koster.

„Unii operatori de hoteluri și vile blochează accesul public, interzicând localnicilor să desfășoare activități religioase sau efectuarea de activități neadecvate pe țărm în timpul ceremoniilor importante”, a avertizat oficialul local.

Koster a declarat că noul proiect de lege urmărește „restabilirea plajelor din Bali la scopul lor original” și împiedicarea operatorilor turistici să impună restricții ilegale. „Este ca și cum cei care construiesc hoteluri sau vile ar crede că dețin plaja și marea”, a acuzat guvernatorul.

„Ei dictează ce pot și ce nu pot face oamenii, deși dețin doar terenul de lângă țărm, nu plaja sau oceanul în sine”, a continuat acesta.

Insula turistică vrea să interzică plajele private până la finalul anului

Koster a declarat că guvernul local vrea ca proiectul de lege să fie dezbătut în procedură accelerată, cu scopul de a-l aproba înainte de sfârșitul acestui an.

Un decret prezidențial din 2016 privind limitele țărmului prevede că plajele – definite ca terenuri de-a lungul țărmului, extinzându-se cel puțin 100 m în interior de la linia celei mai înalte maree – sunt spații publice aparținând statului și nu pot fi privatizate.

În ciuda acestui lucru, multe hoteluri și vile de lux din destinațiile turistice populare din Bali au pretins că plajele adiacente sunt private și au încercat să restricționeze accesul localnicilor.

Presa locală a semnalat în ultimii ani numeroase cazuri în care localnici și turiști au fost evacuați de pe plaje de către managementul hotelurilor pentru presupus „acces neautorizat”.

Turismul este principala sursă de venit a insulei Bali, iar anul trecut au fost înregistrate peste 6,3 milioane de sosiri de turiști internaționali pe insulă, arată datele Biroului Național de Statistică.