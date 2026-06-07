O porțiune de autostradă de lângă Capitală va fi gata, dar nu are niciun nod rutier terminat la timp. Un secretar de stat și compania de drumuri se acuză reciproc

Trei conexiuni esențiale lipsesc din proiectul autostrăzii de centură București A0 Nord, Lotul 1, astfel că, deși autostrada va fi gata anul acesta, locuitorii din Chitila, Mogoșoaia și Buftea nu vor putea circula pe autostradă în lipsa acestor trei noduri rutiere, spune secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma, care acuză CNAIR. La rândul ei, compania spune că prin studiul de fezabilitate nu s-au cerut niciodată noduri rutiere și arată spre secretarul de stat.

Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord are o lungime de 17,5 kilometri, de la Bâcu, în apropiere de nodul cu A1, până în Corbeanca, lângă DN1. Proiectul a fost contractat în octombrie 2023 pentru 815 milioane de lei cu asociera italiano-română Impresa Pizzarotti – Retter Management, a primit undă verde de construcție în ianuarie anul trecut și a fost împărțit între cele două firme. Termenul oficial de finalizare este sfârșitul anului 2026.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma spune că în acest an ar trebui să circulăm pe cei peste 20 de kilometri ai Autostrăzii de Centură București A0 Nord dintre DN1 (Corbeanca) și A1 (Dragomirești), dar „la 3 ani de la semnarea contractului, niciunul dintre cele 3 noduri rutiere de la Mogoșoaia, Corbeanca și Bâcu nu este inclus integral în proiect.

El acuză că „este un exemplu clar de neglijență administrativă și de lipsă de anticipare în gestionarea acestui proiect” de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR îi dă replica și spune că lipsa nodurilor rutiere prinse în proiectul autostrăzii datează încă de la momentul realizării studiului de fezabilitate și că, ulterior, când a fost contractată autostrada nu au existat „rezerve de implementare” pentru a suplimenta contractul cu aceste lucrări. Conducerea companiei se întreabă de ce secretarul de stat nu a semnalat până acum aceste probleme.

Cele trei noduri rutiere nefinalizate, parte dion A0 Nord, Lotul 1 / Sursă: Horatiu Cosma

Un tronson de autostradă cu trei noduri rutiere pierdute pe drum

Autostrada A0 Nord, Lotul 1, începe de la Bâcu, continuând practic A0 Sud deja dată în trafic. Șoseaua de mare viteză continuă spre Nord intersectând pe traseu atât DN7, în zona Chitila, cât și DN1A, între Mogoșoaia și Buftea, ca la final să se lege de continuarea A0 Nord în zona Otopeni.

Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că la Bâcu nodul rutier nu a fost inclus în contractul de autostradă și face obiectul unui proiect separat, aflat încă în etapa de studiu de fezabilitate.

Mai departe, la Chitila, bretelele nodului modificat se opresc înainte de DN7, iar amenajarea celor două sensuri giratorii necesare conectării la rețeaua existentă de drumuri urmează să fie licitată separat de CNAIR.

Cât privește situația de la Mogoșoaia, sensul giratoriu necesar conectării la DN1A este inclus în proiectul Centurii Buftea, investiție cu termen de finalizare abia în anul 2027.

„Este de neconceput ca o autostradă aflată în faza finală de execuție, pe unul dintre cele mai importante coridoare rutiere ale României, să nu aibă nici măcar o conexiune complet funcțională către comunitățile pe care trebuie să le deservească.Nu acceptăm această situație la Ministerul Transporturilor”, acuză Cosma.

„O minimă proactivitate ar fi trebuit să ducă la identificarea și rezolvarea acestor probleme încă din etapa de proiectare, începută acum mai bine de 3 ani. Să descoperi cu doar câteva luni înainte de finalizarea lucrărilor că o autostradă de peste 20 km riscă să rămână fără conexiuni funcționale către comunitățile pe care trebuie să le deservească este complet inacceptabil”, spune oficialul de la Transporturi.

Soluție provizorie

El susține că a solicitat CNAIR și constructorului să identifice soluții provizorii pentru toate cele trei puncte de conectare.

„Pentru Mogoșoaia am discutat deja cu constructorul centurii Buftea și am agreat prioritizarea sensului giratoriu din DN1A. În plus, am solicitat constructorului autostrăzii și am primit o propunere de descărcare provizorie a traficului de pe autostradă în DN1A, care presupune realizarea unei bretele și a unui sens giratoriu provizoriu. Analizăm această soluție și așteptăm propuneri similare și pentru celelalte două noduri, astfel încât autostrada să poată fi utilizată încă din prima zi”, spune Cosma.

„Problemele de astăzi trebuiau rezolvate acum trei ani, în etapa de proiectare, nu acum, când lucrările se apropie de finalizare”, subliniază el.

Horațiu Cosma este secretar de stat din partea USR în Ministerul Transporturilor din septembrie 2025. Inițial, el a gestionat domeniul rutier doar prin recent înființata Companie de Investiții Rutiere (CNIR). Odată cu demisia ministrului PSD de la Transporturi în urmă cu mai bine de o lună, Cosma a ajuns să gestioneze tot domeniul rutier, inclusiv CNAIR. El a fost secretar de stat în Transporturi, cu aceleași responsabilități, și în 2021, în mandatul de ministru al lui Cătălin Drulă.

Soluția unei descărcări provizorii a A0 în DN1A / Sursă: Horațiu Cosma

Cum răspunde CNAIR: „Nu existau aceste noduri rutiere în studiu de fezabilitate, nu le-a cerut nimeni”

De cealaltă parte, CNAIR a transmis, la solicitarea HotNews, că lipsa nodurilor rutiere prinse în proiectul autostrăzii datează încă de la momentul realizării studiului de fezabilitate și că, ulterior, când a fost contractată autostrada nu au existat „rezerve de implementare” pentru a suplimenta contractul cu aceste lucrări. Cu toate acestea, spun reprezentanții CNAIR, s-au căutat soluții pentru a fi realizate totuși conexiunile rutiere, un exemplu fiind cel al centurii Buftea, care are prins în contract conexiunea rutieră cu DN7 și A0.

„Noi, într-adevăr, în 2019 am lansat contractul de execuție, dar nu aveam rezerve de implementare să suplimentăm – suma pentru contract a fost destul de mică și rezervele de implementare foarte mici. Deci nu se putea adăuga la contractul ăsta nimic”, a declarat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

El arată cu degetul și spre secretarul de stat Cosma, dar și spre Gabriel Budescu actualul director de la CNIR care ar fi putut ridicca problema lipsei nordurilor rutiere mult mai devreme.

„Domnul Budescu, care era director tehnic la CNAIR, putea să ia măsuri și să propună niște noduri rotiere. Domnul Budescu este acum director la CNIR. Tot, între timp, prin 2021, când încă era la licitație contractul, domnul Drulă era ministrul Transporturilor și domnul Cosma era secretar de stat. Puteau, la rândul lor, să se sesizeze de atunci, la momentul respectiv, aceste inadvertențe”, spune reprezentantul CNAIR.

El mai spune că prin studiul de fezabilitate nu s-au cerut niciodată noduri rutiere la intersecțiile respective.

„Prin studiul de trezabilitate nu s-a solicitat și nimeni nu a cerut sau nu s-a simțit nevoia, până acum, să se contruiască un nod rutier la DN7 sau la Bâcu. Singura discuție a fost la Mogoșoaia, în DN1A și acolo am reușit să prindem nodul în ccelălalt contract, cu centura Buftea”, spune Șerbănescu.

„SF-ul era anterior anului 2019, iar noi când facem studii de trezabilitate discutăm inclusiv cu autoritățile locale. Dacă la vremea respectivă nimeni nu și-a manifestat interesul, nu s-a trasat sau nu s-a trecut în SF niciun nod rutier”, explică reprezentantul CNAIR.

El mai spune că în cele din urmă vor fi găsite modelități de a realiza nodurile rutiere necesare, astfel încât perioada de decuplare cu finalizarea lotului 1 din A0 Nord să fie minimă. Cât privește accesibilitatea oamenilor din zonă la A0, reprezentantul CNAIR mai arată și spre viitoarele drumuri de expores radiale ce urmează a fi construite dinspre București, artere care vor avea și ele, la rândul lor, noduri rutiere cu A0.

Lotul 1 din A0 Nord (DJ601 – Corbeanca/DN1)

Lungime : 17,5 km

: 17,5 km Valoare : 815 milioane lei

: 815 milioane lei Constructor : Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management

: Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Management Contract semnat: octombrie 2023

octombrie 2023 Lucrări începute : octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet)

: octombrie 2024 (parțial) / martie 2025 (complet) Termen de finalizare: 22 de luni execuție

22 de luni execuție Finalizare posibilă: T4 2026 (posibil parțial între DN1 și DN1A)

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în martie 2026 (verde – deschis circulației / Roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro

A0, lucrări rămase doar pe sectorul nordic

Autostrada de centură a Capitalei A0 este o nouă șosea de mare viteză, construită de la zero, care dublează actuala șosea de centură și ocolește pe la nord și sud Bucureștiul.

După inaugurarea din luna iunie 2025 a ultimului lot de pe A0 Sud, deschidere de circulație care în sfârșit permite ocolirea Capitalei de la est la vest doar pe autostradă, atenția s-a mutat pe sectorul nordic.

Cei aproape 50 km sunt împărțiți pe patru loturi – lotul 2 de 19 km a fost finalizat încă din 2023, iar celelalte trei sunt în diverse stadii de implementare, toate având termene și șanse de deschidere în 2026.

Lotul 1 (18 km), care să unească A0 de la DN1 zona Corbeanca până la continuarea spre A1, este construit de o asociere de constructori italieni și români Impresa Pizzarotti – Retter.

Lotul 3, Lotul 3 (Afumați – Pantelimon), în lungime de 8,6 km, este prima și singura autostradă din țară realizată de chinezi. Vezi aici detalii despre stadiul lucrărilor.

Lotul 4 (4,47 km), între Cernica și Pantelimon, este construit de UMB și va fi deschis odată cu inaugurarea de pe Lotul 3 pentru că în zona Pantelimon nu există un nod rutier proiectat la intersecția cu DN3 unde se conectează cele două trosoane din A0.