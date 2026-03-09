VIDEO Când va fi gata autostrada construită de chinezi lângă Capitală. „Trebuia deja să circulăm pe ea în acest moment” / Cum arată acum

Prima și singura autostradă realizată în România de un constructor din China se află lângă Capitală. Este vorba despre un tronson din Autostrada de Centură A0, iar conform termenelor contractuale lotul ar fi trebuit deja finalizat. CNAIR recunoaște întârzierea și a comunicat HotNews care este data luată în calcul pentru deschiderea circulației.

Deși ar fi trebuit să fie gata în luna februarie, Lotul 3 Afumați – Pantelimon al Autostrăzii A0 Nord are întârzieri.

Constructorul chinez CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation) lucrează din primăvara 2024 la cei 8,6 kilometri, fiind singurul contract de autostradă din România semnat cu o companie din China.

„Estimăm că termină în luna august. Trebuie doar să se mobilizeze”

Contactat de HotNews, reprezentantul Companiei de Autostrăzi, Alin Șerbănescu, a susținut că nu există blocaj pe șantier, dar că ritmul de lucru ar trebui mărit de către constructor pentru o inaugurare în vară.

„Estimăm că termină în luna august. Nu avem niciun blocaj. Trebuie doar să se mobilizeze și să crească ritmul de lucru”, a declarat Șerbănescu pentru HotNews.

În imagini recente de pe șantierul Lotului 3 din A0 Nord se vede cum o parte din lucrări nu sunt încă la un nivel foarte avansat, deși – teoretic – autostrada ar fi trebuit să fie deja gata în acest moment.

Care este punctul critic de pe șantier

„Trebuia deja să circulăm în acest moment pentru că termenul contractual a fost februarie 2026, socotit de la momentul în care s-a eliberat a doua autorizație de construire. Prima autorizație de construire a fost doar pe acea scurtă zonă din capătul lotului, unde s-a legat A0 Lotul 2 de DN2, iar restul de vreo 6 km din totalul celor 8,7 km au fost autorizați mai târziu. Deci suntem în întârziere”, a explicat pentru HotNews Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

Potrivit acestuia, punctul critic de pe acest lot este pasajul pe DN3 peste A0, pasaj care este la nivel de elevații, adică nu există grinzi și nu sunt terminate „picioarele” de la pasaj.

„Constructorul nu înaintează rău la el, dar nu înaintează nici rachetă. Hai să-i spunem un ritm mediu. În acest ritm este fezabil să circulăm undeva pe la sfârșitul lunii iulie, cel mai devreme.

El apreciază că luna august, ca termen de deschidere, „este perfect fezabilă”, dar că o mobilizare mai bună ar putea însemna totuși o inaugurare chiar și mai devreme.

„Contează fiecare lună, zicem noi. Mai ales că vorbim de centura Capitalei, iar pe acolo este actuala șosea de centură pe o bandă pe sens și e o zonă roșie. Deci ar fi meritat un pic de presiune pentru o deschidere mai rapidă”, a adăugat reprezentantul API.

A0 Nord – Lot 3 (DN2/Afumați – DN3/Cernica)

Lungime : 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2

: 8,6 km, 1 nod rutier cu DN2 Constructor : CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation )

: CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) Valoare : 397.996.117,63 lei fără TVA

: 397.996.117,63 lei fără TVA Început : Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024

: Contractat în 16 martie 2023 / Proiectare începută în mai 2023 / Autorizație de construire integrală în august 2024 Termen : 12 luni proiectare + 18 luni execuție

: 12 luni proiectare + 18 luni execuție Stadiu fizic (martie 2026): 78%

78% Finalizare posibilă: T3 2026

HARTĂ – Autostrada de Centura a Capitalei A0 în martie 20265 (verde – deschis circulației / roșu – în lucru) / Sursa: HotNews.ro



Companiile chinezești, interzise la licitațiile de infrastructură din România / Două excepții

România a decis încă din 2021 să excludă companiile din China de la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructură. Decizia de atunci s-a putut însă aplica doar noilor proceduri de achiziții publice lansate după acel moment.

Totuși, există în acest moment două excepții – două proiecte unde constructorii sunt din China.

Pe centura Zalău au lucrat chinezii de la Synohidro, pentru un contractul semnat încă din 2020, dinainte de decizia Guvernului. Acolo, drumul a fost deschis circulației în decembrie 2025, cu aproape trei ani întârziere față de termenul contractual.

Cealaltă excepție este pe autostrada A0 Nord, Lotul 3, unde lucrează chinezii de la China Civil Engineering Construction Corporation – un contract semnat în 2023 pe o licitație lansată încă din 2019.

În afară de aceste două exemple, companiile chinezești de construcție nu mai sunt implicate în alte proiecte din România și nu au mai putut intra în licitații lansate ulterior anului 2021.